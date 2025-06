Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati: “Strade diverse”

IPA Luca Vezil e Virginia Stablum

La storia d’amore tra Luca Vezil e Virginia Stablum è arrivata al capolinea. I due influencer, che avevano ufficializzato la loro relazione nell’estate 2023, hanno scelto di prendere due strade diverse.

A raccontarlo proprio Luca Vezil che, con un lungo messaggio sui suoi canali social, ha spiegato i motivi della rottura.

Luca Vezil e Virginia Stablum annunciano la rottura

Non tutte le storie d’amore sono destinate a durare. E per quanto restino affetto e ricordi felici, a volte le persone sentono il bisogno di intraprendere percorsi separati, convinti di poter stare meglio e riscoprire qualcosa di sé.

È quello che è accaduto a Luca Vezil, volto noto di Instagram ed ex compagno di Valentina Ferragni, e a Virginia Stablum, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due, dopo un lungo periodo di amore e complicità, hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione.

A darne notizia sono stati proprio i diretti interessati, con una lettera a cuore aperto pubblicata sui social: “Scriviamo queste parole con il cuore pieno di gratitudine per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi anni. È proprio per rispetto nei vostri confronti, che ci avete accompagnati con tanto calore nel nostro percorso insieme, che abbiamo scelto di condividere con voi una cosa importante”.

La lettera entra poi nel cuore della questione: “Io e Virgi abbiamo deciso di prendere strade diverse e mettere fine alla nostra relazione. Non è una decisione facile, né presa a cuor leggero. La nostra è stata una storia intensa, autentica, fatta di amore, complicità, sogni condivisi e tantissimi momenti che porteremo sempre con noi. Ma a volte, anche quando c’è tanto bene, le cose non funzionano nel modo in cui si sperava. E così, con rispetto e affetto reciproco, abbiamo scelto di lasciarci andare, permettendo a entrambi di crescere e continuare i nostri cammini, ognuno nella propria direzione”.

Una decisione che appare consapevole, priva di rancori o polemiche, e che sottolinea il desiderio di preservare l’affetto e il rispetto reciproci: “Non entreremo nei dettagli, perché quello che non si è visto sui social è sempre stato protetto, vissuto con discrezione e delicatezza. E continuerà a essere così. Speriamo che possiate comprendere questa scelta, così come avete sempre rispettato i nostri tempi e i nostri silenzi”.

Un amore nato dopo la fine di una lunga relazione

La relazione tra Luca Vezil e Virginia Stablum era iniziata nel 2023, un periodo di forti cambiamenti per Luca che, solo pochi mesi prima, aveva chiuso una storia d’amore durata nove anni con Valentina Ferragni, ora felice accanto all’attuale compagno Matteo Napoletano.

Quella con Virginia, che all’inizio sembrava solo un flirt, si è rivelata una relazione importante, durata circa due anni. Un tempo fatto di viaggi, quotidianità e momenti condivisi anche con chi li seguiva da sempre sui social.

Ora, entrambi sembrano pronti a concentrarsi su priorità personali e nuove consapevolezze, senza mai dimenticare il calore del pubblico che li ha accompagnati: “Vi ringraziamo per esserci stati con sincerità, per ogni parola dolce, ogni messaggio, ogni gesto che ci ha fatto sentire sostenuti”.