Valentina Ferragni va a convivere con Matteo Napoletano: le prime foto della casa

Nessuno (o quasi) avrebbe scommesso su questa storia d’amore, eppure Valentina Ferragni ha smentito le malelingue. Vuoi per la differenza d’età – anche se sono entrambi giovanissimi, in fondo -, vuoi per la velocità con cui ha riaperto il cuore a qualcun altro dopo la fine della relazione precedente. Secondo certuni mancavano i presupposti, la piccola delle Ferragni però ha dimostrato che ai sentimenti non si comanda. Così, dopo quasi due anni ha compiuto un bel passo, comprando casa con il suo Matteo Napoletano.

Valentina Ferragni, casa nuova con Matteo Napoletano

Da navigata social addicted quale è, Valentina Ferragni ha dato il dolce annuncio con un carosello di foto su Instagram. Poche ma buone, come si suol dire: di quella casa che è pronta a diventare il suo nuovo nido d’amore con il fidanzato Matteo Napoletano c’è ancora uno scheletro. Un bellissimo scheletro, s’intende.

L’appartamento, come lei stessa ha spiegato in un commento, si trova a Milano in un palazzo antico ed è ancora vuoto, totalmente da ristrutturare, eppure la coppia sembra già a proprio agio tra quelle mura, seppur spoglie. Qualcuno si è chiesto – giustamente – come mai non ne abbiano preso uno già completo e arredato, potendoselo permettere, e la risposta di Valentina non si è fatta attendere: “Perché non mi piacciono le case tutte uguali in condomini uguali e invece amo le case con del carattere e che parlino veramente delle persone che ci abitano, inoltre si può acquistare molto meglio una casa da rifare da zero, se le compri già rifatte le paghi molto di più per nulla, e ripeto, nessuna casa sarà mai casa come quella che decidi di fare da zero (o almeno questo è il mio pensiero)!”, ha spiegato.

Tanta luce, un’ambientazione un po’ “vintage” e nel mezzo la cosa più importante: l’emozione di due giovani che certamente renderanno tutto ancor più bello, abbattendo finalmente la distanza che li separava per lunghi periodi (lui ha vissuto in California). “Fiero di te”, ha scritto Matteo Napoletano, a cui la compagna ha risposto: “Fiero di noi”. “Che sia uno splendido inizio”, ha commentato la sorella Chiara Ferragni.

La storia d’amore tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Da quando si è conclusa la sua storia di lunga data con Luca Vezil ed è iniziata la nuova relazione con Matteo Napoletano, qualche tempo dopo, in molti si sono concentrati soltanto su una cosa: la differenza d’età di nove anni. Un dettaglio che ad alcuni continua a far storcere il naso, come se determinasse un’assenza di sentimenti o l’impossibilità di costruire qualcosa.

Era più o meno il maggio 2023 quando Valentina Ferragni ha aperto di nuovo il suo cuore a qualcuno e, a distanza di quasi due anni, ha smentito le malelingue. “All’inizio ero un po’ preoccupata per il giudizio degli altri – ha ammesso in un’intervista -; per le donne pesa sempre il pregiudizio: lei deve essere più giovane di lui, è un retaggio del patriarcato che ci vuole dipendenti dall’uomo. Io che ero abituata alle critiche, quando mi sono messa con lui, ho scoperto un nuovo mondo di giudizi: ‘Nonna e nipote’, ‘mamma e figlio’, scrivevano e ancora oggi un po’”.

Preoccupazioni che sono passate in secondo piano quando sono entrati in gioco i sentimenti e i progetti comuni: “Alla fine mi sono resa conto che l’importante è ciò che vogliamo noi come coppia e che l’età è solo un numero. Anche mia mamma mi ha incoraggiato: se è una brava persona e ci stai bene, vai! Mi ha colpito molto che tante ragazze mi scrivano per raccontarmi che vivono relazioni simili e si vergognano a causa del giudizio della società. Quello che conta sono i valori e l’esperienza che condividi con l’altra persona. Lui è una persona molto concreta, indipendente e intraprendente. Ha vissuto in America per anni da solo, e questo mi ha colpito molto”.