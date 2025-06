Valentina Ferragni in Sardegna con il fidanzato ci ha regalato uno dei primi look da mare dell'estate 2025: tutti i dettagli della splendida mise firmata Desigual

Fonte: IPA Valentina Ferragni

Sarà un’estate nel segno dell’amore quella di Valentina Ferragni, e lei lo sa: l’influencer ha infatti deciso di inaugurare il suo inizio e quello di giugno volando in Sardegna con il fidanzato Matteo Napoletano in occasione del primo weekend del mese. In una sequenza – fedelmente documentata sul proprio profilo Instagram – di tramonti mozzafiato, aperitivi vista mare, coccole e buon cibo vi è stato ovviamente tutto il tempo di dare sfoggio anche dei primi look estivi, provvidenziale fonte d’ispirazione per tutte coloro che ancora si sentono impreparate sul tema.

Valentina Ferragni, il primo look estivo in Sardegna è firmato Desigual

Entrambi alle prese con un periodo lavorativo molto intenso e soddisfacente, Valentina alle redini del noto podcast Storie Oltre Le Stories – di cui sono state ospiti sino ad ora le sue sorelle, Chiara e Francesca, Carlotta Ferlito, Norma Rossetti e Cecilia Rodriguez – mentre Matteo come agente immobiliare, i due sono fortunatamente riusciti a ritagliarsi una meritata pausa dalla quotidianità con l’arrivo di giugno. La meta? La splendida Sardegna, Capo Caccia per la precisione.

A dare il via ufficiale all’estate 2025, quantomeno nella prospettiva dei 4.4 milioni di followers della più piccola in casa Ferragni, sono stati i suoi look ad alto tasso di glamour, ed uno in particolare: l’influencer è infatti apparsa in perfetta forma in un outfit total Desigual, già eletto la perfetta tenuta serale estiva dal popolo di Instagram tutto, o quasi.

La notevole mise in questione si componeva di un lungo abito bianco dotato di cut-out sotto il seno e acceso da vivaci decori marini sul fondo, i cui toni erano strategicamente ripresi da una deliziosa mini big fucsia e arancione composta da perline colorate. Ai piedi, invece, spuntavano delle classiche espadrillas bianche in tela, autentico must-have di stagione.

Completavano il tutto alcuni gioielli dorati e minimal impreziositi da perline turchesi, due catenine, qualche bracciale ed un baciamano, un make-up luminoso ed una piega liscia naturale.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, il loro è un amore a gonfie vele

In seguito alla consolidata relazione con Luca Vezil tramontata nel 2022 dopo ben nove anni, con il grande stupore generale, Valentina Ferragni ha ritrovato l’amore accanto a Matteo Napoletano, ventitreenne impegnato nel settore immobiliare.

La relazione tra i due pare stia procedendo a gonfie vele, e a darcene conferma è stata proprio lei appena qualche giorno fa tramite un dolcissimo video.

Con un tenero scatto di coppia ad introdurre la frase “L’amore è”, si vede la videocamera inquadrare Matteo in quello che ha tutta l’aria di essere uno studio medico: “Il mio fidanzato che da due anni viene ad ogni ecografia mammaria senza che io glielo chieda (non so perché ma non mi piace chiedere a qualcuno di accompagnarmi, voglio essere forte da sola e non chiedo) ma sa che ho paura e così non mi lascia sola”, ha spiegato lei nelle poche righe ad accompagnare le immagini. Un bel messaggio d’amore e sostegno quello espresso, insomma, che la stessa mamma Marina Di Guardo in primis ha apprezzato, commentando con entusiasmo il post.