Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un quarto anniversario da favola

L’anniversario è un momento molto speciale e carico di significato per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – come un po’ per tutte le coppie – ma per loro si profila sempre all’orizzonte un viaggio. Per i primi due anni trascorsi insieme, Moser e la Rodriguez avevano scelto il Marocco come meta: l’anno successivo, invece, si erano regalati un weekend d’amore a Cortina d’Ampezzo, in un hotel extra lusso. Non sono stati di meno per il quarto anniversario: una fuga d’amore ad Amsterdam.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, quarto anniversario ad Amsterdam

Cecilia e Ignazio si sono regalati un viaggio all’insegna della cultura e della celebrazione del raggiungimento del quarto anno d’amore. Per l’occasione, però, non hanno previsto unicamente festeggiamenti e divertimenti, ma anche visite a luoghi importanti, come il Rijksmuseum, dove è possibile ammirare una collezione del Secolo d’oro olandese. Inoltre, è presente anche una collezione molto interessante di arte asiatica.

“Pensavi che ti portassi ad Amsterdam a fumare e divertirti, invece cultura”, ha commentato Ignazio, dopo essere stati al Museo. La Rodriguez ha anche raccontato un aneddoto molto carino su Instagram, aggiungendo che ogni anno, per l’anniversario, Ignazio la porta in un bel posto, facendole tante sorprese. Quest’anno però la meta è stata scoperta subito da Cecilia: “Sono stata veramente brava, ho indovinato immediatamente, l’ho scoperto dalla sua faccia”.

I loro giorni romantici in Olanda sono appena iniziati, e non è escluso che Moser organizzi altre sorprese per la sua Cecilia. Tra arte, storia e cultura, il loro è un momento speciale, contornato ovviamente dal supporto dei follower su Instagram, che hanno lasciato commenti molto carini: da “L’amore vero” a “Siete meravigliosi“, non possiamo che concordare.

La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio, come è iniziata?

Il legame tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non è mai venuto meno in quattro anni, a parte per una breve pausa di riflessione nel 2020. La coppia si è sostenuta a vicenda anche negli ultimi tempi, quando Moser non è stato affatto bene per via di un problema non ben definito. La loro storia ha generato molte polemiche e critiche, soprattutto perché è iniziata al Grande Fratello. All’epoca, la Rodriguez era fidanzata con Francesco Monte.

Nonostante tutto, Cecilia scelse per quell’occasione di seguire il suo cuore: la rottura con Francesco Monte, infatti, avvenne in diretta TV. Alcuni davano la storia tra Cecilia e Ignazio come inconcludente, un fuoco di paglia, una fiammella della passione alimentata dalle telecamere. Dopo quattro anni insieme e innumerevoli difficoltà superate, i due convivono e sono più felici e uniti che mai.