Ignazio Moser si sfoga su Instagram: come sta dopo il malessere

Ignazio Moser aveva annunciato nei giorni scorsi di non stare molto bene. Al momento, le cause del suo malessere sono ancora ignote, ma ha voluto ugualmente rassicurare i fan su Instagram: ha scelto di sfogarsi, ponendo l’attenzione su quanto sia importante tutelare la propria psiche e invitando i follower a volersi molto più bene e ad ascoltare le esigenze del proprio corpo e della mente.

Come sta Ignazio Moser

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi aveva annunciato su Instagram di non essere molto in forma. In seguito, si era anche preso una pausa dal social, anche e soprattutto per cercare di tornare più in forma di prima e per comprendere le motivazioni. “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene, anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici”.

In seguito ai problemi, Moser ha voluto ovviamente fare degli accertamenti, che tuttavia non hanno ancora ben chiarito cosa abbia scatenato un senso profondo di stanchezza diffusa e di problemi di salute, contro cui sta lottando in ogni caso da un po’ di tempo.

L’invito a volersi bene

“Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso), quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri”.

Nonostante le ansie e le paure, Ignazio ha voluto rassicurare i fan. “Purtroppo mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia, speriamo che non sia nulla di grave, ma staccherò per un po’”. I suoi follower più affezionati avevano notato in effetti l’assenza dai social, dove è sempre stato piuttosto attivo, condividendo foto e storie con la fidanzata Cecilia Rodriguez, gli amici e non solo.

Negli ultimi tempi, finalmente, si sta affrontando il discorso sulla salute mentale e di come preservare la propria psiche sia importantissimo per stare bene con se stessi. Un tema che ha trattato anche Chiara Ferragni, così come Simone Biles. Essere in pace con se stessi è l’unico modo per affrontare serenamente la vita, in un’epoca in cui tutto è frenetico, veloce e non lascia respiro.