Cecilia Rodriguez, Moser fa una pausa dai social: “Ho un problema di salute”

Se la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prosegue a gonfie vele, c’è qualcosa che sta preoccupando il giovane ciclista: si tratta di piccoli problemi di salute ai quali non ha ancora trovato spiegazione. Per questo motivo, ha deciso di prendersi una piccola pausa dal mondo dei social.

Ignazio Moser, l’annuncio su Instagram

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi” – ha rivelato Ignazio Moser tra le sue storie di Instagram, con un messaggio che ha suscitato un po’ apprensione in tutti i suoi fan – “Spero non sia niente di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Senza entrare nei dettagli dei disturbi che lo affliggono, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha annunciato di volersi allontanare per un po’ dal mondo dei social, per prendersi cura di se stesso e pensare solamente alla sua salute.

Sarà lui, come ha promesso alla fine del suo messaggio, a tornare presto su Instagram per dare notizie ai follower, sperando ovviamente che possa risolvere il prima possibile tutti i suoi problemi. Ma non è escluso che anche Cecilia tenga informati i fan, giusto per non suscitare preoccupazioni eccessive nelle tantissime persone che seguono questa splendida coppia. La sorella di Belen, per il momento, non ha fatto alcun cenno alla questione: è chiaro che entrambi preferiscono mantenere il massimo riserbo sui dettagli inerenti questo periodo delicato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

D’altronde, già per la loro vita sentimentale Cecilia e Ignazio sono da tempo sulla bocca di tutti. Innamoratasi del ciclista qualche anno fa, mentre erano entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip, la Rodriguez ha intessuto una bellissima storia d’amore che ha conquistato tutti – sui social e non. E quando Moser ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, è stato impossibile non notare il forte legame che li unisce.

Un sodalizio, il loro, che non si estingue nell’ambito più intimo: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno infatti lavorato alla seconda edizione di Ex on the beach Italia, e proprio in queste settimane hanno ricominciato con le riprese della terza stagione. Resta da vedere se, a causa di questi piccoli problemi di salute, l’ex naufrago dovrà mettere in pausa anche la sua attività lavorativa.