Giacomo Giorgio su Mare Fuori: “Il percorso di Ciro è finito nella prima stagione”

Fonte: IPA Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio ha condiviso una lunga storia su Instagram, per far chiarezza a proposito del personaggio di Ciro Ricci, che lo ha reso tra i più amati protagonisti di Mare Fuori. Il motivo? Come già noto dalle prime anticipazioni, nonostante sia tecnicamente uscito di scena nel corso della prima stagione, Ciro è tornato a far capolino anche negli episodi finali della quinta, già disponibili su RaiPlay e a partire da mercoledì 26 marzo anche in chiaro su Rai 2. Una scelta che è stata oggetto di discussione e curiosità da parte dei fan e su cui l’attore ha tenuto a esprimere la sua posizione.

Ciro Ricci “torna” in Mare Fuori

I tantissimi fan di Mare Fuori non vedevano l’ora di conoscere il finale della quinta stagione, disponibile da ieri su RaiPlay. Episodi in cui appare di nuovo Ciro Ricci, uno dei personaggi più amati dal pubblico, sul quale finora sembrava vi fosse un’unica certezza: che fosse morto nella prima stagione. Ma allora perché si torna a parlarne?

Ciro è tornato al centro della trama di Mare Fuori, come già noto dalle anticipazioni, in una veste diversa. Mentore della sorella Rosa (interpretata da Maria Esposito), il giovane prova a indicarle la strada mentre emergono nuove verità sul suo passato, del tutto insospettabili. Pubblico accontentato con il suo ritorno, ma l’attore che interpreta Ciro ha espresso una posizione ben diversa.

Le parole di Giacomo Giorgio su Ciro Ricci (e gli autori)

L’attore è stato molto chiaro nel messaggio che ha condiviso tra le storie di Instagram, in cui ha spiegato di essersi limitato a seguire il copione, anche se in disaccordo con gli autori della serie.

“Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarle – ha scritto -. Siamo pagati per questo. Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato e perché la scena è scritta male. Questo è quello che penso delle scene di questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un’altra cosa. In qualsiasi caso la professionalità vuole che un attore cerchi di interpretare al meglio delle parole e delle situazioni che gli vengono consegnate. E io così ho fatto, quest’anno e gli anni precedenti. Credo che il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione, e questo niente lo potrà cambiare”.

In disaccordo forse, ma comunque riconoscente per il lavoro svolto e per il grande affetto dimostrato dal pubblico: “Quest’anno è stata l’ultima volte che ho incontrato questo personaggio che ho tanto amato, l’ultimo saluto a tutti voi. Vi ringrazio infinitamente per l’amore e l’affetto che mi dimostrate tutti i giorni. Con tutta l’umiltà e la riconoscenza ci vediamo in altre mille storie che ci aspettano [chiaro il riferimento a Belcanto, ndr], cercando con l’impegno di meritare sempre la vostra attenzione”.

Infine l’attore ha risposto ad alcune domande dei fan, tra cui quella fatidica: “La bara vuota era di Ciro?”. “No”, ha detto seccamente, ribadendo che il suo personaggio non è vivo. “Felice e fiero del percorso che stanno facendo tutti i ragazzi ‘vecchi e nuovi’ di Mare Fuori. Resterà sempre un gioiellino e io sarò sempre il primo fan di questa bellissima serie. L’unica cosa che conta, al di là delle chiacchiere, è il cuore. Sempre”, ha concluso.