Chi è Maddalena Botta, la fidanzata di Giacomo Giorgio, star di Mare Fuori

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giacomo Giorgio

Maddalena Botta è la fidanzata di Giacomo Giorgio, attore di Mare Fuori dove interpreta Ciro, uno dei personaggi più discussi e amati della serie. Lontana dal mondo dei riflettori e appassionata di moda, Maddalena è riuscita a rubare il cuore del giovane attore.

Chi è Maddalena Botta

A svelare la storia d’amore con Maddalena Botta è stato proprio Giacomo Giorgio che ha confermato con una foto su Instagram le indiscrezioni riguardo la loro relazione. Il Ciro di Mare Fuori ha infatti postato nelle Stories uno scatto in cui bacia la giovane in una location romanticissima di Roma: i Fori Imperiali.

A corredo della foto un cuore nero che conferma la love story. Ma chi è Maddalena Botta? Di lei si sa poco e niente. L’unica certezza è che lavora come digital PR di Dolce e Gabbana e che è seguita su Instagram da tantissimi vip, come Stefano De Martino o Paola Di Benedetto.

Ha inoltre un rapporto di amicizia con Beatrice Vendramin, attrice e amica di Giacomo Giorgio. Sarebbe stata proprio lei – con molta probabilità – a far conoscere il collega con l’amica. Proprio Beatrice, ex di Fred De Palma, qualche tempo fa era stata indicata come la fidanzata di Giorgio. In realtà fra i due ci sarebbe esclusivamente un rapporto di amicizia.

Le novità su Mare Fuori

Nel frattempo sono già iniziate le riprese di Mare Fuori 6 dove Giacomo Giorgi non ci sarà. Ad annunciarlo, qualche tempo fa, era stato proprio l’attore che aveva spiegato come il percorso del suo personaggio, Ciro Ricci, fosse ormai terminato.

Ciro Ricci infatti era morto alla fine della prima stagione della serie, tornando poi a più riprese in quelle successive. Una decisione che non era stata apprezzata dall’attore che aveva espresso chiaramente la sua opinione su Instagram.

“Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarle. Siamo pagati per questo – aveva detto -. Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato e perché la scena è scritta male”.

“In qualsiasi caso – aveva aggiunto la professionalità vuole che un attore cerchi di interpretare al meglio delle parole e delle situazioni che gli vengono consegnate. E io così ho fatto, quest’anno e gli anni precedenti. Credo che il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione, e questo niente lo potrà cambiare. Quest’anno è stata l’ultima volte che ho incontrato questo personaggio che ho tanto amato, l’ultimo saluto a tutti voi”.

Ciro dunque non ci sarà, mentre altri personaggi abbandoneranno la serie, come anticipato dal produttore Roberto Sessa che ha preso parte all’Italian Global Series Festival con alcuni attori del cast come Carmine Recano, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo e Yeva Sai.

“Come tutte le stagioni, questo è un racconto dove c’è gente che va e gente che viene. Anche nella sesta ci saranno delle uscite, uscite importanti, ma avremo entrate molto interessanti”, ha rivelato, confermando la settima e l’ottava stagione.