Fonte: iStock Graziella Magherini

Graziella Magherini, luminare del mondo della psichiatria italiana è deceduta ieri sera, 10 dicembre 2023, a Firenze. L’esperta in medicina ha studiato per prima un particolarissimo disturbo psicologico, si tratta della Sindrome di Stendhal. Questa caratteristica devianza della psiche umana affligge molte turisti che visitano Firenze, che sono stati, così, ampiamente studiati ed esaminati dalla scienziata italiana.

Graziella Magherini è morta, la vita della scienziata toscana

Graziella Magherini è una scienziata italiana, nata a Firenze nel 1927. L’esperta della mente umana ha deciso, fin da subito, di dedicare la sua vita alla scienza, scegliendo di frequentare la facoltà di Medicina, dove si è laureata all’età di 24 anni. In seguito la dottoressa ha scelto di concentrarsi su una specifica branca della dottrina che aiuta la cura della salute mentale delle persone. Si tratta della psichiatria, dove Graziella Magherini ha primeggiato, essendo anche la prima a osservare e presentare al mondo la Sindrome di Stendhal. La dottoressa è morta all’età di 96 anni ieri notte nella sua Firenze, come riportato da La Repubblica.

Dopo la specializzazione in psichiatria, infatti, la scienziata italiana ha cominciato subito a lavorare in questo campo con un ruolo importante. A 33 anni la dottoressa era già docente e, in seguito, ha ricoperto il ruolo di direttrice di un reparto del manicomio di San Salvi, sempre a Firenze. In seguito, Graziella Magherini si spostò al Dipartimento di Salute mentale del Centro di Firenze. La scienziata contribuì anche alla riforma dell’assistenza psichiatrica italiana.

Dal suo posto di lavoro, la dottoressa ha avuto l’opportunità di osservare tantissimi pazienti, residenti a Firenze o qui di passaggio come turisti. Alcuni di questi ammiratori della fantastica città toscana, soffrivano di un particolare disturbo psichico, non grave e passeggero, si tratta della Sindrome di Stendhal, presentato al mondo per la prima volta proprio dall’italiana Graziella Magherini.

Che cos’è la Sindrome di Stendhal?

Graziella Magherini ha svolto la sua carriera da specialista della psiche umana in un famoso ospedale fiorentino. Qui, la dottoressa ha avuto la possibilità di curare e osservare diversi turisti stranieri e italiani, in visita a Firenze e affetti dalla cosiddetta Sindrome di Stendhal. Si tratta di un malessere psichico che colpisce alcune persone a cospetto con dei capolavori artistici. Grazie alla sua esperienza sul campo nell’ospedale fiorentino, Graziella Magherini ha illustrato i sintomi di questo disturbo.

Chi è affetto dalla Sindrome di Stendhal può soffrire di momenti d’incantamento, svenimento, respirazione affannata e, perfino, di un principio di collasso. Lo scompenso psichico ha una durata solitamente breve, ma è comunque acuto, anche se benigno. La dottoressa capì che si trattava di uno specifico disturbo della psiche dopo aver curato, negli anni, decine e decine di turisti stranieri che venivano ricoverati nel reparto da lei diretto con gli strani sintomi riconducibili, adesso, alla Sindrome di Stendhal, dopo aver visitato i straordinari monumenti fiorentini.

Il nome del disturbo psichico deriva dal romanzo del famoso letterato francese Viaggio in Italia. Anche il protagonista del libro aveva avvertito un malessere alla vista della basilica Santa Croce a Firenze. Graziella Magherini è scomparsa ieri sera nella sua casa fiorentina ma la sua scoperta scientifica aiuterà per sempre coloro che verranno colpiti dallo scompenso psichico, visitando le bellezze artistiche.