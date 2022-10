Laura Pausini, grande festa per la prima comunione della figlia Paola: le foto su Instagram

Fonte: Instagram Laura Pausini, la prima comunione di Paola

Un fine settimana di festa quello appena trascorso per Laura Pausini: la cantante ha infatti condiviso con i suoi numerosi follower l’emozione per la prima comunione di sua figlia Paola. Un momento di grande gioia per tutta la sua famiglia, che ha reso pubblico sul suo account Instagram, postando le foto più belle di questa giornata speciale.

Laura Pausini, gli scatti più belli della prima comunione della figlia Paola

Una carrellata di immagini della piccola Paola con mamma e papà prima di entrare in Chiesa, poi davanti alla torta, con parenti e amici durante la festa. E ancora uno scatto della bambina su una bici, forse uno dei regali ricevuti per la sua prima comunione, un brindisi e tanta, tantissima felicità: sono queste le foto pubblicate da Laura Pausini su Instagram, un carosello di istantanee che raccontato la gioia di una giornata perfetta, quella di una famiglia riunita per festeggiare.

Per la giornata l’artista ha scelto un abito al ginocchio chiaro con una delicata fantasia a fiori rossi, e per completare l’outfit ha scelto degli stivali marroni col tacco; per la festeggiata invece un grazioso vestito color panna in pizzo sangallo.

A corredo degli scatti, la cantante ha scelto una frase di Giovanni Paolo II: “L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi”. E poi ha aggiunto: “Ognuno di noi ha il suo Dio, simbolo d’amore e pace. Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore“. Un traguardo importante per la sua piccola, festeggiata da tutta la famiglia allargata: insieme ai nonni e agli amici anche i fratelli Jader, Joseph e Jacopo, nati dal matrimonio tra Paolo Carta e Rebecca Galli.

Laura Pausini, il legame speciale con la figlia Paola

Non è certo la prima volta che Laura condivide sui social momenti speciali vissuti con la sua bambina: di Paola, frutto dell’amore con il chitarrista e produttore artistico Paolo Carta, parla spesso su Instagram, raccontando con grande orgoglio i traguardi che ha raggiunto.

Proprio di recente la pop star ha condiviso con i suoi follower un’esperienza che le è rimasta particolarmente nel cuore, fatta proprio insieme alla sua bambina: un viaggio da sole, un’esperienza che può sembrarci normale e scontata ma che per l’artista non lo è affatto.

“Abbiamo scoperto insieme un nuovo aspetto della vita che io chiamo “normale” perché anche se può sembrarvi strano, noi viaggiamo sempre con tante persone al nostro fianco per via del mio mestiere”, aveva spiegato la cantante. “Persone che ringraziamo sempre per il loro aiuto ma che oggi, grazie alla loro assenza, ci hanno permesso di vivere una delle esperienze più fantastiche della nostra vita insieme” aveva aggiunto. E aveva concluso con una promessa: “Noi questo viaggio lo vogliamo ripetere con nuove mete, con due zaini e mano nella mano, madre e figlia”.

Laura Pausini, le nozze in sospeso con Paolo Carta

Laura Pausini fa coppia dal 2003 con Paolo Carta, e dal loro amore, nove anni fa, è nata Paola. I due non si sono mai sposati, anche se avevano fissato le nozze nel 2020, chiaramente saltate a causa della pandemia.

“Mi ha chiesto di sposarlo: nel 2012, in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: “Quando lei sarà più grande porterà le fedi”, ci siamo detti”, aveva rivelato la cantante a Vanity Fair. E chissà che i tempi non siano presto maturi: del resto, in occasione del loro 17esimo anniversario, aveva scritto: “Siamo innamorati come il primo giorno”.