Laura Pausini, la sorpresa della figlia Paola prima del debutto a Sanremo 2026

IPA - Getty Images Laura Pausini, i look al Festival di Sanremo dal 1993 al 2026

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 è andata: Laura Pausini ha dismesso i panni della cantante per diventare co-conduttrice di Carlo Conti in questa 76esima edizione. Un ruolo inedito per lei, che sta rappresentando una grande sfida. Ma non le è mancato il supporto, anche a distanza: la sera del debutto la figlia Paola le ha preparato una bellissima sorpresa che ha voluto mostrare sui social.

Laura Pausini, il gesto della figlia Paola

Salire sul palco dell’Ariston è la consacrazione di una carriera, soprattutto se lo si fa da presentatori: Laura Pausini è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice per questa 76esima edizione, dismettendo per qualche sera i panni della cantante. Una grande sfida per lei che, sebbene abbia calcato i palchi di tutto il mondo, si è ritrovata a debuttare al Festival di Sanremo in un ruolo del tutto inedito.

Per lei non è certo la prima conduzione – nella sua lunga carriera è stata più volte al timone di programmi – ma si sa, la kermesse musicale ha un altro peso. E il sostegno non le è certo mancato: la cantante ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla figlia Paola, che he ha fatto recapitare in camerino uno splendido mazzo di tulipani bianchi. Un gesto semplice ma carico di significato, arrivato proprio poche ore prima del debutto sul palco dell’Ariston.

Insieme ai fiori, anche un bigliettino scritto a mano: “In bocca al lupo mamma. Ti voglio bene. Paola”. Parole dolcissime che hanno emozionato l’artista, che infatti ha voluto condividere con i fan il tenero gesto della sua bambina tra le storie di Instagram. In alto a destra sul biglietto, la data della prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio 2026. Una giornata che rimarrà impressa per sempre nel cuore della cantante romagnola, che è tornata su quel palco dove tutto è iniziato.

Sanremo 2026, l’avventura di Laura Pausini

Il palco dell’Ariston ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Laura Pausini: è lì che tutto è iniziato, da lì che ha preso il volo nel mondo della musica: era il 1993 quando la cantante, giovanissima, intonava La solitudine, incantando la platea del Festival. Non è un caso che nella prima serata di Sanremo 2026 Carlo Conti l’abbia accolta dicendole “Bentornata a casa”.

Oggi il cerchio si chiude, con un’esperienza al timone della kermesse musicale più importante, dimostrando, oltre a una grande padronanza del palco – e come potrebbe essere altrimenti – capacità di improvvisazione e la giusta dose di autoironia. Un ruolo che è arrivato al momento giusto nella sua carriera, con il benestare anche di Pippo Baudo, come ha raccontato lei stessa durante l’omaggio al celebre conduttore.

“Sono molto felice, grazie per questo sogno. Ricordo che quando Carlo mi propose la conduzione telefonai proprio a Pippo”, ha detto emozionata. “Lui mi ha detto Laura sei pronta, non aver paura, vai, mi ha detto. E allora eccoci qua”. Un’attestazione di stima da parte di Baudo, che ha creduto in lei sin dall’inizio, quando era solo una ragazzina che intonava la sua canzone su un palco che sembrava troppo grande. E che oggi è come casa sua.

