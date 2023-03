Laura Pausini sposa: “Proposta 11 anni fa”. Il simbolo dell’amore “indistruttibile”

Ha colto tutti di sorpresa. Che Laura Pausini e Paolo Carta si sarebbero sposati era certo, ma che lo avrebbero fatto a pochi giorni dalla comparsa delle pubblicazioni sul sito del Comune di Roma non se l’aspettava nessuno. E così, fasciata nel suo abito champagne che ha espresso al meglio la sua personalità, la pop star internazionale ha detto Sì al suo compagno storico di fronte alla famiglia e agli amici.

Un amore lungo 18 anni, il loro, dal quale è nata anche una splendida figlia: Paola. A portare le fedi c’era proprio lei, vestita interamente di bianco ed emozionatissima, proprio come avevano deciso i suoi genitori quando hanno scoperto di aspettarla. E sì, perché il desiderio di Paolo Carta di sposare Laura Pausini ha radici lunghissime. La proposta è infatti arrivata 11 anni, poco prima che lei scoprisse di essere in dolce attesa.

Laura Pausini e Paolo Carta, quando hanno deciso di sposarsi

Stando a quanto emerso da Instagram, sembra che Paolo Carta avesse deciso di sposare la sua compagna già nel 2012, subito dopo il divorzio dalla madre dei suoi primi tre figli. La proposta di matrimonio non è caduta nel vuoto ma è stata rimandata per un motivo bellissimo: Laura Pausini ha scoperto di aspettare un figlio. Per questo, insieme, hanno deciso che le nozze sarebbero sì avvenute ma molti anni dopo, per permettere al loro bambino di portare gli anelli.

Il loro sogno si è realizzato il 22 marzo 2023 a Solarolo, nella casa degli amati genitori di lei, Fabrizio e Gianna, presenti alla cerimonia ed emozionatissimi. Il velo, il blazer e i lunghi guanti hanno perfettamente raccontato ogni dettaglio della personalità di Laura Pausini, che ha voluto puntare sulla semplicità anche nel suo giorno più bello.

Perché le fedi sono nere

Semplicità, certo, ma con quel pizzico di eccentricità che da sempre la caratterizza. Per questo ha deciso di rifare la proposta al suo Paolo nel 2021, in piena pandemia, per ricordargli che si erano promessi 11 anni prima, e si è sposata in blazer, decidendo per un paio di fedi completamente diverse da quelle tradizionali.

Alla fascia in oro giallo, che si porta all’anulare sinistro, gli sposi hanno preferito un gioiello molto più sottile e leggero ma davvero indistruttibile. Si tratta di fedi realizzate in titanio, un metallo non prezioso ma che ha una caratteristica molto particolare: dura per sempre e non viene intaccato da nulla.

Un simbolo del loro amore, quindi, che ha resistito brillantemente alla prova del tempo e che è stato finalmente coronato con il sogno del matrimonio, che Laura Pausini voleva da sempre. E sulla proposta di matrimonio, che ha ripetuto nel 2021, ha raccontato su Instagram: “11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo poi sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però due anni fa, durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui nel giardino di casa mia in Romagna”.

Gli sposi partono subito per la luna di miele che sarà diversa dal solito: Laura Pausini ha infatti annunciato il tour mondiale con il quale tornerà a calcare i palchi più prestigiosi in occasione del rilascio del suo nuovo album di inediti atteso per ottobre e a seguito del rilascio del singolo Un buon inizio. Al termine della cerimonia, Laura e Paolo hanno cantato un brano inedito, Davanti a noi, che hanno scritto e composto insieme.