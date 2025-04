Alessia Mancini torna in TV al posto di Lorella Boccia: dove la vedremo

Fonte: IPA Alessia Mancini

È ufficiale: Alessia Mancini tornerà su Rai1 la prossima estate come co-conduttrice di Camper in viaggio al fianco di Tinto (pseudonimo di Nicola Prudente)​. Lei, nota ex velina di Striscia la notizia, guiderà la terza edizione mattutina del programma itinerante, in onda a mezzogiorno​. L’annuncio è stato confermato dallo stesso team di Camper in viaggio sui social: in una storia Instagram la Mancini ha scritto di essere in partenza per incontrare il suo “Cocò” (cioè Tinto) annunciando che “quest’estate lavoreremo insieme”​.

Alessia Mancini, perché Lorella Boccia lascia il programma

Lorella Boccia, che aveva co-condotto Camper in viaggio nel 2024 con Tinto, non sarà alla guida della nuova edizione. Secondo fonti di settore, Lorella condurrà la nuova stagione del programma estivo Weekly su Rai1 insieme a Fabio Gallo​, mentre si prepara anche a un nuovo programma, sempre della Rai, in Calabria.

“Camper in viaggio”: format e programmazione

Camper in viaggio è uno spin-off itinerante del rotocalco culinario Camper, in onda su Rai1 dall’estate 2023​. Il programma propone un lungo viaggio in camper attraverso l’Italia, con servizi e rubriche dedicate alle bellezze del territorio e alla cucina locale​.

Nelle prime due edizioni è andato in onda dal lunedì al venerdì attorno a mezzogiorno​: la prima (giugno-settembre 2023) con Roberta Morise e Tinto, la seconda (giugno-settembre 2024) con Lorella Boccia e Tinto​. In tutti i casi la durata è stata di circa mezz’ora al giorno. La nuova stagione estiva 2025 è prevista come di consueto all’inizio di giugno, occupando il tradizionale slot del mezzogiorno su Rai1.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione con Alessia Mancini

Il ritorno di Alessia Mancini su Rai1 rappresenta una novità interessante per il daytime estivo. La conduttrice si prepara a portare il suo stile fresco e diretto accanto a Tinto, con l’obiettivo di mantenere alto il gradimento della trasmissione. Secondo le prime anticipazioni, la nuova edizione manterrà la formula collaudata: tante tappe tra le bellezze del nostro Paese, storie di persone, focus sulla gastronomia e rubriche dedicate alla vita in camper.

Negli ultimi anni Alessia Mancini si è fatta apprezzare anche nel mondo del food, grazie a una serie di esperienze televisive e digitali che hanno rafforzato la sua immagine di appassionata di cucina.

La sua avventura in questo settore è iniziata soprattutto con la conduzione di Junior Bake Off Italia, il talent per giovani pasticceri che l’ha vista protagonista su Real Time accanto al marito Flavio Montrucchio. Qui, Alessia ha dimostrato una naturalezza comunicativa e una passione autentica per la pasticceria e per le ricette della tradizione.

Durante il lockdown, la conduttrice ha poi portato online la sua voglia di condividere, proponendo ricette e consigli casalinghi in una rubrica social seguitissima dal pubblico.

La sua passione per la cucina è reale, e ha anche pubblicato un libro di ricette che racconta la sua cucina “di casa”, semplice e accessibile, fatta di sapori familiari e racconti legati ai ricordi d’infanzia.

Reazioni dei fan e anticipazioni

La notizia del cambiamento di conduzione è circolata sui social e sui blog di spettacolo con un tam tam interessante. La stessa Alessia Mancini ha confermato il suo coinvolgimento pubblicando una story su Instagram: “sto andando ad incontrare il mio Cocò… Tinto, perché quest’estate lavoreremo insieme”​, frase ripresa e rilanciata anche da Tinto con un’immagine di un camper, a sottolineare il nuovo affiancamento.