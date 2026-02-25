Quattro colori e profumazioni in edizione limitata, il burrocacao di Labello che si ispira alla serie più amata è adesso in sconto

IPA Il burrocacao in edizione limitata per sentirsi parte di Bridgerton

Qual è il prodotto beauty che tutte abbiamo nella borsa e sempre a portata di mano? Senza dubbio il burrocacao. Ma attenzione, perché non tutti sono uguali e quando si ha la possibilità di avere un burrocacao in edizione limitata di una delle serie televisive più amate del momento c’è solo una cosa da fare, acquistarlo subito. Ed ecco che il momento è proprio adesso, approfittando delle offerte in corso sui burrocaco limited edition di Labello che si ispirano al mood e alle protagoniste della seria amatissima Bridgerton. Come dire, anche solo per questo avreste già tutti i motivi per averlo, o per averli visto che ci sono in diversi colori.

Labello Il burrocacao limited edition ispirato a Bridgerton Prezzo 3,49 euro

Bridgerton per Labello, il burrocaco limited edition da avere

Un burrocacao che ha tutte le qualità dei prodotti Labello, che si prende cura delle vostre labbra e che le nutre passata dopo passata, proteggendole dagli agenti esterni e idratandole a fondo. Ma anche donandogli un fascino unico grazie alle diverse colorazioni di questi burrocacao in edizione limitata brandizzati Bridgerton.

Una serie che ha conquistato davvero chiunque, e non solo per la sua trama e per le vicissitudini e caratteristiche dei suoi personaggi, ma anche per il loro stile e per le tante ispirazioni che ci stanno fornendo in fatto di acconciature e beauty look.

E se la storia di Bridgerton gira tutta intorno alle vicissitudini di giovani donne che devono cercare marito, ecco che le labbra non possono che essere impeccabili, trasformandosi in un dettaglio super seduttivo del nostro viso e che con un burrocacao fatto di ingredienti ad hoc hanno anche il giusto livello di benessere e idratazione costante.

Labello Il burrocacao limited edition ispirato a Bridgerton Prezzo 2,99 euro

Com’è fatto il burrocacao di Bridgerton

Dei burrocacao arricchiti con Burro di Karité, Oli Naturali e Vitamine, che donano alle labbra un’idratazione profonda fino a 24 ore, in ognuna delle loro varianti. Colori e gusti diversi che si ispirano alle coppie della serie, Daphne e Simon, Anthony e Kate, Penelope e Colin o Benedict e Sophia, ogni burrocacao labbra di Labello celebra la bellezza delle labbra in tutte le stagioni dell’amore.

Labello Il burrocacao limited edition ispirato a Bridgerton Prezzo 2,99 euro

Dei burrocacao colorati e dalla profumazione golosa e seducente:

Blackberry Pie , che avvolge le labbra con un irresistibile aroma di Mora e un tocco di colore;

, che avvolge le labbra con un irresistibile aroma di Mora e un tocco di colore; Peach Tea , con un dolce profumo di Pesca e un leggero tocco di colore brillante;

, con un dolce profumo di Pesca e un leggero tocco di colore brillante; Vanilla Biscuit , dal dolce aroma di Vaniglia e un delicato finish luminoso;

, dal dolce aroma di Vaniglia e un delicato finish luminoso; Rose Meringue, che dona alle labbra un dolce profumo di Rosa e un leggero tocco perlato.

Labello Il burrocacao limited edition ispirato a Bridgerton Prezzo 3,99 euro

Perché avere il burrocacao di Labello in Edizione Limitata

Insomma, quattro burrocacao che assecondano ogni gusto e la protagonista di Bridgerton che è in voi, con un tocco delicato sulla labbra e con la massima protezione possibile come solo Labello sa donare. Un’offerta da prendere al volo e che vi permette di prendervi cura delle vostre labbra con stile e con un prodotto esclusivo e in edizione limitata, come l’effetto che avrete all’istante e che donerà alle vostre labbra un finish strepitoso.

