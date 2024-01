Le app per scansionare documenti

Niente scanner o stampante in casa? Nessuna paura: se avete bisogno di documenti urgenti, potete usare una di queste comode app per scansione

A volte può capitare di aver bisogno di scannerizzare al volo un documento importante, e se non siete soliti farlo abitualmente è facile che non abbiate uno scanner a portata di mano – o addirittura che la vostra stampante non funzioni. Come fare? Un’opzione consiste nell’andare in una vicina copisteria e chiedere il servizio di scansione documenti, che tuttavia ha un costo: l’alternativa è scaricare sul vostro smartphone un’app per permette di scannerizzare tutto quello di cui avete bisogno. Scopriamo quali sono e come funzionano.

Perché l’app per scansione è davvero utile

Se pensate che un’app per scannerizzare i documenti sia inutile e occupi solo spazio sul vostro smartphone, vi sbagliate davvero molto. Non potete mai sapere quando potrà servirvi, e di solito accade sempre all’improvviso: può succedere, ad esempio, che vi rechiate in qualche ufficio pubblico dove vi chiedano copia digitale di alcuni documenti importanti – cosa che diventa praticamente sicura se fate qualche richiesta via mail. Ma la scansione si rivela utile in molte altre occasioni, perché consente di archiviare tutto ciò che è cartaceo in un formato digitale, che non si deteriora nel tempo, senza perdere alcunché in qualità.

Qualche esempio? Potete scannerizzare documenti cartacei di grande importanza come il contratto d’affitto o di compravendita della vostra casa, oppure più semplicemente gli scontrini di qualche oggetto di particolare valore per poter avere la prova d’acquisto necessaria in caso abbiate bisogno di sfruttare la garanzia. Insomma, nell’economia domestica lo scanner può diventare davvero molto utile. È dunque il caso di acquistarne uno? In commercio ne esistono moltissimi modelli, e potrebbe essere un’ottima idea comprare una stampante integrata di scanner se comunque avete l’abitudine di stampare molto.

In caso contrario, per qualche scansione occasionale non c’è davvero motivo di spendere soldi. Potreste sempre rivolgervi a qualche copisteria, ma anche qui (ovviamente) dovrete pagare: si tratta pur sempre di un servizio, senza contare che dovrete spostarvi di casa, e magari addirittura prendere l’auto per trovare il negozio più vicino. L’alternativa decisamente più vantaggiosa – anche dal punto di vista economico – rimane dunque l’applicazione: potete scaricarne una sullo smartphone o sul tablet, avendo sempre a portata di mano tutto ciò di cui avete bisogno per fare una semplice scansione.

Quali sono le app migliori

Abbiamo visto quanto possa rivelarsi utile un’app per fare scansioni veloci dei vostri documenti, ma quale scegliere? Negli store ce ne sono tantissime, sia gratuite che a pagamento, disponibili per i sistemi operativi Android e iOS. Probabilmente penserete che, per avere una qualità ottima, sia necessario acquistare un’app a pagamento, ma in realtà anche quelle disponibili gratis sono molto efficaci per i vostri scopi – a meno che non abbiate proprio esigenze molto particolari. Vediamo allora quali sono le migliori app da scaricare e come funzionano.

CamScanner

Una delle app più conosciute per scannerizzare i documenti si chiama CamScanner, ed è disponibile gratuitamente su ogni store digitale, sia per Android che per iOS. Si tratta di un’app estremamente intuitiva e molto facile da utilizzare: non dovrete far altro che inquadrare il documento da scansionare con la vostra fotocamera e scattare una foto. Potrete così ritagliare la parte che vi interessa e creare un file da tenere in memoria, archiviare sul cloud o inviare in caso di necessità. È possibile persino unire più scansioni in un unico file, così da avere tutto comodamente a portata di mano (una funzione davvero utile se dovete inviare molteplici documenti).

Genius Scan

Un’altra app molto utile è Genius Scan, anch’essa disponibile gratuitamente per Android e iOS: in questo caso, tuttavia, è possibile effettuare acquisti in-app per sbloccare funzionalità aggiuntive. Anche quest’app permette di scannerizzare documenti attraverso la fotocamera, ed è di facilissimo utilizzo. Il sistema consente in automatico di rilevare – e di conseguenza di rimuovere – tutto quello che funge da sfondo e che non è essenziale per la scansione, così da ottenere immagini più nitide. Tra le funzioni aggiuntive, c’è quella che consente di modificare la scannerizzazione per ritagliarla o migliorarne la qualità. Infine, potete salvare i file e condividerli con chi volete.

Microsoft Lens

Anche Microsoft Lens è un’app gratuita disponibile sia per Android che per iOS: imparare ad usarla è davvero facilissimo, perché ha una grafica molto intuitiva. Non dovete far altro che scattare una foto al documento che volete scannerizzare, trasformandola poi in un file (a scelta tra i formati PDF, Word, Excel e PowerPoint). Potete infine salvare l’immagine o condividerla in pochi istanti. Inoltre, questa app consente di importare foto già presenti nella vostra galleria immagini. È uno strumento indispensabile per scansionare tutto quello di cui avete bisogno.

SwiftScan

SwiftScan, disponibile gratuitamente per Android e iOS, permette di digitalizzare qualsiasi documento a colori, in bianco e nero o in grigio, sempre utilizzando la fotocamera del vostro smartphone o del vostro tablet. Potete poi lavorare la foto, salvarla in uno dei vari formati a disposizione e archiviarla insieme agli altri documenti, oppure inviarla facilmente tramite mail. Ci sono funzionalità aggiuntive sbloccabili a pagamento (serve un abbonamento mensile), ma il servizio base per la scansione è assolutamente libero.

FotoScan

Avete mai pensato di scannerizzare le vostre foto? Si tratta di un metodo per salvarle in formato digitale, così da non perdere preziosi ricordi che avete a disposizione solamente su carta – l’ideale se avete vecchi album a cui siete molto affezionati. Un’app assolutamente imperdibile, in questo caso, è FotoScan: è gratuita e disponibile sia per Android che per iOS. Come funziona? Tramite la fotocamera del vostro dispositivo, acquisite la foto cartacea e salvatela su smartphone o tablet, oppure archiviatela in Google Foto, il servizio di cloud. Grazie ad alcune funzioni aggiuntive, potete anche utilizzare il flash oppure rimuovere eventuali riflessi dalle foto, così da avere un’immagine scannerizzata quanto più possibile uguale all’originale.