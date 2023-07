Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla gravidanza

Non c’è nulla come il chiacchiericcio: quando si pubblica un’indiscrezione, ecco che – a catena – si trovano indizi, sospetti, si cercano conferme. E poi – grande classico – ci risiamo: Federica Pellegrini è incinta? Questa è la domanda al centro del gossip estivo, e tutto è nato da una foto. Secondo Alfonso Signorini, sì. Ed è subito effetto déjà-vu: qualcuno ricorda le sue scuse dopo aver anticipato la gravidanza della Ramazzotti, che avrebbe voluto fare l’annuncio – come è giusto che sia – senza essere preceduta dai giornali?

Federica Pellegrini è incinta: la replica della Divina

Nell’epoca dei social basta una foto a scatenare una tempesta mediatica. Questo è il caso di Federica Pellegrini: è incinta o no? Dagospia ha rilanciato immediatamente la sua gravidanza, condividendo lo scatto della Divina su Instagram. Poi, certo, il messaggio di Matteo Giunta – “Buongiorno, amori” – su Instagram in un bigliettino ha fatto il resto. E sono anche arrivate le immagini rivelatrici di Chi, che ha dato per certa la dolce attesa della Pellegrini.

“Il nostro amore si fa in tre”, ha scritto il settimanale. Ma è davvero così? Snì. Eh, sì, perché non si è fatto attendere il commento della Divina, rilasciato durante un’intervista concessa a Repubblica. “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Una risposta che, in realtà, non è né una conferma né una smentita.

Federica Pellegrini, le domande inopportune sui figli

Non è la prima volta che Federica Pellegrini si ritrova a commentare una presunta dolce attesa, che ha sempre smentito, ma non questa volta. Sono sempre state molteplici le domande sui figli, ritenute inopportune. “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua e la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono”.

Domande innocenti? Diciamo che non lo sono. Quante donne si ritrovano a dover rispondere a queste domande? A quante è capitato magari di prendere peso e di sentirsi chiedere: “Ma sei incinta?”. Ecco, Federica Pellegrini è sempre stata dalla parte di tutte le donne: dalla parte di chi ha tutto il diritto di vivere la propria vita senza dover per forza giustificare eventuali scelte.

Il messaggio di Matteo Giunta su Instagram

“Amori miei, buongiorno. Torno presto”. Tanto è bastato per alimentare le voci sulla gravidanza. A quasi un anno dalle nozze, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo il matrimonio. Hanno anche partecipato a Pechino Express, mostrando il loro enorme affiatamento come coppia. Giovani e bellissimi, la coppia ha sempre mostrato il massimo riserbo verso le scelte più delicate della loro vita. Certo, è vero che non hanno mai nascosto il sogno di accogliere un figlio. Ma con i loro tempi. Come, del resto, è giusto che sia. E se c’è davvero una dolce attesa, sono (e rimangono) affari privati.