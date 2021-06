5 migliori protezioni solari sotto i 15 euro da portare in vacanza

editato in: da

L’estate porta con sé le tanto attese vacanze al mare, e mai come quest’anno abbiamo voglia di rilassarci in spiaggia senza alcun pensiero. Ecco perché è importante avere in borsa tutto ciò di cui abbiamo bisogno per trascorrere il tempo in serenità: non può mancare una buona crema solare, per prenderci cura della nostra pelle ed evitare pericolose scottature.

La crema solare è un must have per chiunque voglia concedersi una vacanza sotto il sole. In base al loro fattore di protezione (indicato come SPF, dall’inglese “Sun Protection Factor), questi prodotti contengono filtri solari più o meno efficaci nel difendere la pelle dai raggi ultravioletti, che possono rivelarsi pericolosi per la nostra salute.

Addio ad eritemi e scottature: facendo attenzione a scegliere la migliore protezione solare per le nostre esigenze, possiamo goderci una bella abbronzatura in tutta sicurezza. In commercio possiamo trovarne tantissime, adatte a tutti i tipi di pelle. Vediamo quali sono le migliori, con un occhio di riguardo anche al portafogli: ecco le 5 creme solari che costano meno di 15 euro.

Bionike: protegge e contrasta i radicali liberi

La crema Bionike Defence Sun Latte Spray protezione 50+ ha un filtro solare che permette di riparare la pelle dai raggi UVA e UVB. Inoltre, essendo ricca di sostanze quali la Niacina e la vitamina E, dai noti poteri antiossidanti, contrasta l’azione dei radicali liberi e stimola le difese naturali della pelle.

Bionike Defence Sun Latte Spray Con alto SPF, protegge la pelle dai raggi solari e riduce l'azione dei radicali liberi, mettendo al riparo la cute dall'invecchiamento precoce

Equilibra: con aloe vera

L’aloe vera ha da sempre spiccate proprietà lenitive, ed è infatti considerato un ottimo rimedio contro le scottature solari. Perché non impiegarla anche nella prevenzione? La protezione Equilibra Aloe Crema Solare SPF 50+ contiene il 40% di aloe vera, che idrata la pelle e rinfresca, latte di mandorla e vitamina E, che contrastano l’invecchiamento precoce.

Equilibra Aloe Crema Solare La crema all'aloe vera è rinfrescante e dona sollievo alla pelle, inoltre non altera il suo naturale equilibrio perché non ha profumazioni aggiunte

Hawaiian Tropic: con formula super idratante

Oltre a proteggere la pelle dalle scottature solari, la crema Hawaiian Tropic Silk Hydration Lotion SPF 30 ha una formula super idratante: grazie alle proteine naturali della seta, offre una sensazione di morbidezza davvero unica. La leggera fragranza tropicale, inoltre, è un gradevole richiamo alla natura esotica.

Offerta Hawaiian Tropic Silk Hydration Lotion Le proteine naturali della seta coccolano la pelle, rendendola morbida e super idratata mentre la proteggono dai raggi solari

Angstrom: difende e stimola la melanina

Abbronzarsi in sicurezza è facile, con la crema solare Angstrom Protect Corpo Latte Spray SPF 15: adatta alle pelli più scure o a quelle già esposte al sole, non unge ed è a rapido assorbimento. Grazie alla formula Total Tanning System, inoltre, stimola la produzione di melanina così da permettere un’abbronzatura rapida e prolungata nel tempo.

Angstrom Protect Corpo Latte Spray Dalla texture ultra leggera, questa crema accelera la produzione di melanina e rende più facile abbronzarsi

Garnier e Nivea: per le pelli più chiare e sensibili

Usare una buona protezione solare è importante ancora di più per chi ha una pelle molto chiara, maggiormente soggetta alle scottature. La crema Garnier Ambre Solaire Advance Sensitive SPF 50+ protegge in modo rapido e duraturo: resistente all’acqua, al sudore e alla sabbia, ha una formula ipoallergenica dermatologicamente testata ideale per le pelli più delicate.

Garnier Ambre Solaire Advance Sensitive Adatta alle pelli chiare e delicate, la crema Garnier resiste a lungo e ha una formula leggerissima

Anche i più piccini hanno bisogno di un’adeguata crema solare, dall’elevato fattore protettivo. La loro pelle è infatti particolarmente delicata e a rischio di sviluppare eritemi a causa dell’eccessiva esposizione al sole. La crema Nivea Sun Kids Protect & Play SPF 50+ è sicura per la pelle dei bambini ed è extra resistente all’acqua, garantendo ore di divertimento al mare – e più tranquillità per mamma e papà.

Offerta Nivea Sun Kids Protect & Play La protezione ideale per i più piccini: non appiccica e dura a lungo, anche in acqua