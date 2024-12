Eleonora Giorgi a Verissimo: “Ho rischiato di morire, questo Natale è un dono”

Eleonora Giorgi è tornata nello studio di Verissimo. In collegamento da casa con Silvia Toffanin, l’iconica attrice ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute, presenziando al fianco della famiglia: i figli Paolo e Andrea, ma anche le nuore – tra cui Clizia Incorvaia – e il nipotino Gabriele, la luce dei suoi occhi. La famiglia (quasi) al completo pronta a celebrare il Natale, nonostante proprio di recente sia accaduto qualcosa che abbia messo a serio rischio la vita dell’attrice.

Eleonora Giorgi ha avuto un malore

Ormai non è un segreto che Eleonora Giorgi stia attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. All’attrice è stato diagnosticato un tumore al pancreas, è stata già operata e sta procedendo con le cure, per far sì che questo brutto “intruso” se ne vada, lasciandole la possibilità di godere appieno di questi anni.

E no, non sono anni qualunque. I figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno finalmente trovato la felicità e l’amore al fianco delle rispettive mogli e in più è venuto al mondo il piccolo Gabriele – figlio di Paolo e Clizia -, per il quale la Giorgi stravede e vuole essere in tutto e per tutto una nonna modello.

La salute dell’attrice, però, non è delle migliori tanto da rivelare ai microfoni di Silvia Toffanin di aver avuto un malore molto recente, che l’ha costretta al ricovero in ospedale. “Ora va tutto bene ma, qualche giorno fa, mamma ci ha fatto prendere uno spavento perché per un problema è stata ricoverata – hanno spiegato i figli, visibilmente preoccupati -. Questo malore è una conseguenza dell’intervento che ha fatto, non delle cure che sta continuato a seguire”. La Giorgi ha aggiunto che il malore è stato dovuto a un “errore di valutazione” da parte sua: “Una sera avevo voglia di qualcosa di dolce e sono finita per mangiare un po’ troppo mango e la glicemia è schizzata a 500, ho rischiato di morire ma io non sapevo che questo frutto avrebbe avuto questo effetto. Comunque è andato tutto bene”.

Eleonora Giorgi e il Natale in famiglia

Lo spavento c’è stato, ma il peggio sembra ormai appartenere al passato. Eleonora Giorgi è consapevole di vivere una condizione precaria, nella quale la salute è labile e tutto può cambiare da un momento all’altro, ma al contempo non perde le speranze. Le sue parole hanno sempre lasciato trapelare questo profondo senso di speranza, sia nelle precedenti ospitate a Verissimo che nelle interviste rilasciate a ridosso della diagnosi di tumore. “Il tumore continua a crescere, anche se non in maniera devastante. Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata”, ha raccontato alla padrona di casa.

Non è un caso che l’attrice, icona di un cinema italiano che possiamo definire immortale, abbia ribadito l’importanza di esserci. Cosa che, purtroppo, spesso diamo per scontato.”Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore perché loro hanno le loro famiglie e hanno deciso comunque di non partire, è un regalo per me – ha raccontato a Silvia Toffanin -. Ci sarà anche Massimo [Ciavarro, il suo ex marito, ndr] che arriverà da Lampedusa”.