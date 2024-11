Eleonora Giorgi a Verissimo: “Il tumore continua a crescere”

Prosegue la lotta di Eleonora Giorgi contro la malattia. Purtroppo, nonostante le lunghe ed estenuanti cure, il tumore al pancreas continua a crescere. L’attrice, che in passato ha partecipato anche a Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip, non smette però di sorridere, fiduciosa nel futuro nonostante tutto. Circondata dall’affetto dei suoi cari e confortata dalla presenza del piccolo Gabriele, il nipotino frutto dell’amore tra il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Il tumore di Eleonora Giorgi, come sta oggi l’attrice

Eleonora Giorgi è stata di nuovo ospite a Verissimo, in collegamento insieme al figlio Andrea Rizzoli, per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, dopo la diagnosi di tumore al pancreas, il successivo intervento e la scoperta delle metastasi: “Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che è quasi esaurita, il tumore continua a crescere, seppure in una percentuale non devastante”, ha rivelato.

“Il responso è duro, ma io continuo a lottare, ad avere fiducia”, ha aggiunto la 71enne. E ancora: “Lotto per mantenere acceso quel barlume di vita che c’è”. Ad un certo punto si è tolta il cappello per mostra i capelli che stanno ricrescendo: “Il colore sembra quello della figlia di Fantozzi – ha scherzato Eleonora – Però ci sono”.

“Secondo la scienza, nonostante abbia fatto moltissime terapie e cure per combattere il tumore e la sua aggressività, questo male continua a crescere e questo non è un responso favorevole – ha ribadito Eleonora Giorgi – Io, però, continuo a rimanere fiduciosa perché credo anche molto che la cosa più importante sia lottare e non mollare mai, ho tanta fiducia nel futuro e spero sempre di rendere speciale ogni giorno. Lotto per mantenere acceso quel barlume di vita, guarda mi sono ricresciute le ciglia e anche le sopracciglia. L’unica cosa che, in questo momento, mi fa arrabbiare è quando ripenso a quanti giorni ho sprecato per cavolate inutili”.

Le parole di Andrea Rizzoli

Parlando della malattia della madre, Andrea Rizzoli ha spiegato: “La realtà, a volte, si vorrebbe che fosse diversa, ma bisogna accettarla così com’è. Stiamo lottando da un anno, le terapie sono quasi finite. La cura sta diventando faticosa quasi quanto la malattia”. Ha quindi ammesso che in “tutta questa situazione io resto sempre la parte razionale, quindi, mi piacerebbe parlare di una circostanza diversa che, purtroppo però, non è”.

“Abbiamo affrontato la chemioterapia che ha portato buoni risultati, abbiamo fatto l’intervento e pensavamo di essere a buon punto ma così non è stato. Ora, che c’è una situazione di metastasi, la cura è diventata pesante quasi quanto la malattia. Mia mamma, viste le sue condizioni, può entrare all’interno di una serie di studi, però, non è mai facile valutare le condizioni di un paziente oncologico”.

In futuro non si esclude che Eleonora Giorgi possa intraprendere un percorso di cura sperimentale: “Siamo in un momento in cui bisogna che mamma stia meglio e si disintossichi dagli effetti della chemioterapia per capire quali cure si possono intraprendere”, ha chiarito Andrea.

Eleonora Giorgi ha poi raccontato a Verissimo la sua giornata tipo in questo periodo così complicato: “Le mie giornate le trascorro con la mia famiglia, sono sempre a casa di Paolo e Clizia, trascorro le mie tre orette con il mio nipotino Gabriele e Nina, la figlia di Clizia, giochiamo e ci divertiamo e, poi, torno a casa. In questo periodo sto un po’ lottando con il cibo perché questa tossicità dovuta alle cure, alle volte, non mi fa gustare i pasti e mi rende debolissima“.