Clizia Incorvaia, la dedica a Eleonora Giorgi: “L’energia di una leonessa”

Fonte: IPA Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

Un messaggio dolcissimo, che mostra tutto l’amore e il sostegno che può esserci in una famiglia in un momento complesso come quello della malattia. Clizia Incorvaia, dopo aver festeggiato i tre anni del suo piccolo Gabriele, ha deciso di dedicare parole d’affetto e di stima alla suocera Eleonora Giorgi che, a causa del suo ultimo ricovero, non ha potuto essere presente al party di famiglia per il nipotino.

Clizia Incorvaia, le parole di stima per Eleonora Giorgi

Non è un momento facile per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la madre dell’ex gieffino sta combattendo con le unghie e con i denti contro il tumore al pancreas che l’ha colpita quasi due anni fa, e sebbene la malattia stia progredendo velocemente, l’attrice ha deciso di godere di ogni momento al fianco dei suoi cari.

Adesso Eleonora è ricoverata ormai da qualche giorno in una clinica romana, dove i medici la stanno sottoponendo alla terapia del dolore. Nonostante la lontananza, l’attrice ha insistito affinché si tenesse la festa per il terzo compleanno del nipotino Gabriele, perché fosse una giornata all’insegna della gioia.

Un piccolo party in famiglia per il piccolo, che riunita per l’occasione speciale, non ha potuto non pensare a lei in uno dei periodi più duri della sua intera esistenza. È stata Clizia a voler celebrare tutta la sua forza con un post su Instagram, dove ha mostrato i momenti più belli della festa del suo piccolino senza dimenticare la suocera, presenza costante anche nell’assenza.

“Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Gabriele”, ha scritto Incorvaia sul suo profilo a corredo del filmato che mostra le immagini del party del suo bambino. “È stato un giorno speciale per la mia famiglia che si è riunita davanti alla torta con l’amore di sempre, ma quest’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso. Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c’era eccome”.

E poi a aggiunto: “Con l’energia di leonesssa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato”.

Eleonora Giorgi ricoverata: come sta

Un dolcissimo pensiero quello di Eleonora Giorgi, che a dispetto della sua malattia ha voluto fortemente che si celebrasse l’amore per il nipotino in occasione del suo terzo compleanno. L’attrice in questo momento è ricoverata in una clinica della Capitale sotto consiglio del suo oncologo, per cercare di vivere questo periodo nella maniera più serena possibile.

“Non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, ha confessato al Corriere della Sera.

Le cure sono intense, ma riesce ad affrontare grazie all’amore dei suoi figli Paolo e Andrea, delle nuore e degli amati nipoti. “A San Valentino mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi”.