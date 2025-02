Fonte: IPA Eleonora Giorgi

Lo stato di salute di Eleonora Giorgi non migliora. L’attrice 71enne da oltre un anno è affetta da un tumore al pancreas, con metastasi anche al cervello. Nonostante le cure, il cancro non migliora e la donna si trova a combattere contro grandi sofferenze. Così, la scelta, quasi “obbligata” dall’oncologo, di lasciare la propria casa e ricoverarsi in una clinica di Roma, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore.

Eleonora Giorgi si trasferisce in clinica

L’ultima volta che ha raccontato di sé, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Eleonora Giorgi si trovava a casa. Oggi, mentre rilascia l’intervista al Corriere della Sera, è ricoverata in una clinica: “Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori”. Nella struttura sanitaria Giorgi ha “ritrovato le forze”. La situazione, tuttavia, non migliora.

Il racconto del proprio stato di salute è più cupo: “Non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”. Lei resiste, “la mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa”, ma non vuole essere chiamata guerriera: “Mi sento più una archivista che cerca di mettere ordine nel caos”.

Figli e nipotini sempre al suo fianco

Le cure sono intense, “trascorro le giornate in una piccola Guantanamo: tre cicli di terapie, dalle 7 del mattino alle 7 di sera”. A tenerle vivo il sorriso è l’amore dei suoi figli Paolo e Andrea, delle nuore e degli amati nipotini. “A San Valentino – ha raccontato l’attrice – mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi”.

È proprio per loro, Paolo e Andrea, che ha trovato la forza di sottoporsi a tutto questo: “Quando ho capito la gravità ho detto ai miei figli che non volevo accanimenti terapeutici: Paolo mi ha fissato sconvolto. Senza di loro forse avrei rinunciato”. Invece ha tenuto duro e, in tutto questo dolore, si stagliano momenti felici: “Durante i nostri viaggi a Milano, per curarmi, abbiamo svaligiato l’Esselunga temendo il cibo degli ospedali. E il mio ‘nipotone’ Gianluca ha smontato la finestra di un hotel per liberarmi dall’aria condizionata. E poi c’è stato il matrimonio di Paolo e Clizia, con la musica di Patty Pravo…”

Il messaggio a Bianca Balti

Nella scorsa settimana, a fare compagnia a Eleonora Giorgi c’è stato il Festival di Sanremo e, a proposito, l’attrice ringrazia Bianca Balti, co-conduttrice della seconda serata, che l’ha teneramente ricordata dall’Ariston: “Le auguro di guarire presto, fa male vedere una donna giovane soffrire”. Così come la top model, anche Giorgia continuare a trovare il coraggio per prendersi cura di sé: “La mia pancia e le mie gambe sono gonfie, ma ogni giorno metto il phard e il cappellino, ho anche una spazzola per i capelli, anche se sono di un centimetro. Cerco di rispettarmi: ricevo complimenti per la mia eleganza in pigiama”.

Il segreto è una grande autoironia e, anche, un innato ottimismo: “Non sono saggia, sono alle prese con un naufragio e cerco di gestirlo. Ma in fondo sono così matta che spero ancora in un miracolo”.