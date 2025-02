Eleonora Giorgi e il cancro: “Voglio dire grazie agli uomini che ho più amato nella vita”

Fonte: IPA Eleonora Giorgi

La lotta di Eleonora Giorgi contro la malattia continua ma l’attrice non perde il sorriso. Dopo aver scoperto il tumore al pancreas, la 71enne ha riscoperto il piacere delle piccole cose e la vita in famiglia. Circondata dal grande amore dei suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e del nipotino Gabriele, il bambino che il suo secondogenito ha avuto dalla moglie Clizia Incorvaia, conosciuta al Grande Fratello Vip. Ora la Giorgi ha voluto dire grazie ai due uomini che ha più amato nella vita e che hanno indubbiamente segnato il suo percorso personale.

Tutti gli amori di Eleonora Giorgi

“In questo momento della mia vita voglio dire soprattutto grazie. Grazie ai miei adoratissimi figli Andrea e Paolo. – ha detto Eleonora Giorgi alla rivista Oggi – Grazie a chi mi ha fornito gli strumenti di bontà e di empatia di cui non ho nessun merito e arricchiscono la mia vita dal primo giorno: non so se Dio, o miei genitori”.

“E al mio nipotino Gabriele, la mia gioia”, ha subito aggiunto Eleonora per poi ricordare i suoi amori più grandi: “Sì, ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, soprattutto i padri (Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro,ndr) dei miei figli. E dico grazie al mio pubblico”.

Single da qualche anno, Eleonora Giorgi ha vissuto intense passioni nella sua vita. Ha iniziato ad amare da ragazzina, quando a soli tredici anni frequentava un ragazzo della sua età, Gabriele, oggi apprezzato cardiochirurgo.

Poi, appena ventenne, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e ha avuto una breve liaison con Alessandro Momo, anche lui giovane attore. Quest’ultimo è morto a causa di un incidente stradale mentre era in sella alla moto di Eleonora.

Dopo il lutto la Giorgi ha vissuto un amore travolgente, quello per l’editore Angelo Rizzoli. Una storia molto importante che ha aiutato Eleonora a chiudere con la droga. Il loro matrimonio è durato dal 1979 al 1983 ed è culminato con l’arrivo di Andrea, nel 1980. Successivamente l’attrice ha iniziato una relazione con Massimo Ciavarro, conosciuto sul set del film cult Sapore di mare 2.

Un rapporto lungo, dal quale è nato Paolo. Poi il divorzio nel 1996, anche se Eleonora ha sperato di ricucire con Ciavarro dopo la separazione. “Ho desiderato tornare insieme a lui tempo dopo la separazione Abbiamo fatto in tempo a separarci, divorziare, lavorare insieme in una società di produzione per anni. Lui adesso è felicemente fidanzato, ma siamo molto legati tuttora”, ha dichiarato in passato.

Negli anni Duemila un’altra importante storia d’amore: quella con lo scrittore Andrea De Carlo, durata fino al 2007. “C’era una complicità intellettuale totale tra noi. Avrei dovuto conoscerlo a 16 anni e costruire una di quelle storie in cui un giorno sei a Ravenna, uno a Ferrara, un altro chissà dove. Prendi e parti, vai, scopri… Invece l’ho incontrato troppo tardi, dopo due divorzi, due figli”, ha detto la Giorgi.

Come sta oggi Eleonora Giorgi

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi sono tutt’altro che positive. La malattia ha infatti raggiunto altre parti del corpo tra cui il cervello. “Aspetto qualche miracolo – ha ammesso l’attrice – Ora mi abbandono al fato, a qualcosa più grande di me contro cui non posso più di tanto lottare. Mi è capitato di pensare, in questo periodo, che ci sono tre cose della nostra vita che non sono necessarie alla sopravvivenza e alla riproduzione eppure sono enormi: l’amore, le bellezza e l’arte. Queste tre cose mi dicono che Dio esiste”.