Fonte: Getty Images Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha utilizzato i social media e, in particolare, Instagram, per lanciare una sottile vendetta nei confronti di Ben Affleck, da cui, secondo le indiscrezioni, è pronta a separarsi. Infatti, nel giorno più importante dell’attore, il suo compleanno, la cantante ha condiviso delle splendide foto che la ritraggono in un outfit sorprendente. Vista la coincidenza di date, il post di Jennifer Lopez sembrerebbe essere un revenge message per Ben Affleck, intento a festeggiare i suoi 52 anni.

Jennifer Lopez, il revenge look

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra essere arrivata al capolinea, visto che da mesi, ormai, si rincorrono le indiscrezioni su una possibile imminente separazione delle due star. Di recente, alcuni rumors hanno svelato anche che le carte del divorzio sarebbero ormai pronte. L’attore non è stato presente nemmeno al fastoso compleanno della cantante, che ha avuto luogo lo scorso 24 luglio scorso ed è stato festeggiato con un party a tema Bridgerton.

Malgrado l’assenza di Ben Affleck nel giorno più bello di Jennifer Lopez, lei è stata vista mentre usciva dalla casa del marito il 15 agosto 2024, giorno del suo compleanno. Per l’occasione la cantante ha indossato un look casual, con jeans e scarpe da ginnastica, abbinati a una giacca marrone.

In questo giorno speciale, la star internazionale ha voluto lanciare anche un messaggio diretto al marito, attraverso una gallery social, condivisa sul suo canale Instagram ufficiale, scegliendo, per l’occasione, un vero e proprio revenge dress, che esaltava la sua bellezza senza tempo.

Jennifer Lopez si è mostrata sui social con un abito trasparente, firmato da Dior, color nude, con ricami lucenti che ne decoravano tutta la lunghezza e facevano intravedere il suo abbigliamento intimo in tinta. Il vestito presentava uno scollo a V, una cintura nera in vita e un grande spacco sul lato sinistro, da cui si potevano scorgere le scarpe nere, indossate dalla cantante, con tacco molto alto e cinturino sulla caviglia.

Jennifer Lopez ha esaltato il suo volto perfetto con una coda di cavallo alta, un make up raffinato e un paio di orecchini pendenti molto luminosi, abbinati al bracciale e all’anello, scelto per l’occasione. I tanti ammiratori della cantante hanno certamente apprezzato il suo look: “Lo dico con sicurezza: la più bella del mondo”, “La donna più bella del mondo” e ancora “Assolutamente stupefacente”.

Jennifer Lopez scatenata al concerto

Jennifer Lopez ha condiviso dei bellissimi scatti nel giorno del compleanno di Ben Affleck, che sembravano condivisi per voler mostrare al mondo tutto quello che lui si sta perdendo, in seguito alla loro crisi. In passato la cantante avrebbe già utilizzato gli abiti per lanciare dei messaggi di vendetta, scegliendo una T-shirt con su scritto: ““JLO BE MY MAMA”.

In seguito, ha deciso di passare la serata, scatenandosi al concerto di Bruno Mars. In alcuni video, apparsi sui social, dall’evento musicale, la cantante è ritratta mentre canta spensierata la hit Marry You e scambia qualche chiacchiera con l’attore Ashton Kutcher. Per l’occasione, Jennifer Lopez ha scelto una semplice canottiera bianca che esaltava il suo fisico scolpito e la collana con il suo nome.