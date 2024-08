Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio imminente: “Lui vive già da solo”

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Lopez

Il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbe ormai imminente: secondo la stampa straniera, i documenti sarebbero già stati firmati, e la coppia dovrebbe solo depositarli in tribunale. A porre fine ad ogni possibile tentativo di riconciliazione, sarebbe stato l’acquisto di una lussuosa villa da parte dell’attore proprio nel giorno del compleanno della moglie.

Il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Dopo diversi mesi di indiscrezioni e smentite, potrebbe essere arrivato al capolinea il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Secondo il Daily Mail, infatti, i documenti per il divorzio sarebbero già stati firmati, seppur non ancora consegnati: “C’è stato un tentativo di riconciliazione nelle ultime settimane che però è fallito. I documenti per il divorzio della coppia sono stati ultimati circa un mese fa, ma non sono stati ancora consegnati. Jennifer e Ben stanno aspettando il momento giusto, e a quel punto rilasceranno una dichiarazione congiunta in cui diranno quanto amore provino l’uno per l’altra e come abbiano lottato per far funzionare il matrimonio, senza riuscirci” hanno fatto sapere alcuni amici della coppia.

Fonte: Getty Images

Gli insider hanno fornito ulteriori dettagli sull’imminente divorzio: “Onestamente, non sono riusciti a raggiungere un compromesso. Ciò che avevano prima non c’è più ed entrambi lo hanno accettato”. Insomma, chi sperava in un lieto fine per la coppia, anche in virtù del fatto che entrambi continuino a sfoggiare la fede nuziale, potrebbe restare molto deluso.

La nuova casa di lusso di Ben

Secondo il tabloid inglese, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato l’acquisto di una nuova abitazione da parte di Ben Affleck. L’attore avrebbe effettuato l’operazione proprio nel giorno del compleanno della moglie, lo scorso 24 luglio, e si sarebbe già trasferito nella sua nuova villa a Los Angeles. La proprietà, del valore di 20,5 milioni di dollari, dispone di cinque camere da letto, sei bagni, una stanza per gli ospiti e una sala multimediale. Già a giugno, il divo era andato a vivere in una casa in affitto.

La villa in cui la coppia risiedeva, invece, è stata messa in vendita per una cifra pari a 65 milioni di dollari lo scorso mese, rendendo evidenti i segni di una crisi quasi irreversibile tra le due star.

La crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

L’ultima apparizione in pubblico di JLo e Ben Affleck risale allo scorso 30 marzo. I due hanno trascorso lontani sia l’anniversario di nozze, lo scorso 16 luglio, che il 55esimo compleanno della cantante. L’interprete di Justice League non ha preso parte al pre-party in stile Bridgerton organizzato dalla compagna, e non era presente nemmeno al pranzo di compleanno agli Hamptons che lei ha consumato in compagnia di alcuni amici.

A scatenare la crisi, sempre secondo i ben informati, sarebbero state delle forti incomprensioni tra i due divi, che neppure i forti sentimenti avrebbero potuto appianare: “Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non c’è modo che possa durare” aveva rivelato alla stampa un insider.