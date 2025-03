Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il divorzio segna una rottura importante e dolorosa nella vita di una coppia. Un momento di separazione umano (e pratico) che porta a riflettere sulla propria vita, sulle proprie abitudini e relazioni interpersonali. Lo sanno bene Jennifer Lopez e Ben Affleck, il cui “amore da favola” è stato interrotto lo scorso anno dalla decisione delle cantante di interromperlo. Due anni è durata l’unione tra i due, dopo che i due erano già arrivati a un passo dall’altare nel 2004. Nessun lieto fine dunque… Almeno non insieme. Dopo le parole di Ben Affleck sul divorzio da JLo emergono nuovi dettagli sulle pieghe delle vite (diametralmente opposte) delle due stelle di Hollywood.

Jennifer Lopez, “pronta a ritrovare l’amore”

“C’è una tendenza a voler trovare la causa esatta, lo scandalo, il momento in cui tutto è crollato, ma la verità è molto più quotidiana, molto meno interessante. È solo la storia di due persone che provano a capire la propria vita e le proprie relazioni”. Così Ben Affleck, a un mese dall’ufficialità del divorzio da Jennifer Lopez, ricevuta il 21 febbraio scorso, ha parlato della fine della storia d’amore con la cantante statunitense. Un’apparizione rara e sentita quella dell’attore, spesso chiuso e geloso della propria privacy.

Non è ancora arrivata una risposta di Jennifer Lopez alle dichiarazioni dell’ormai ex marito. A parole, almeno. Perché invece i fatti per JLo sembrano parlare chiaro. Lo aveva dichiarato tempo fa in un’intervista, fomentando gli animi delle donne che la seguono: “So che non posso cercare la felicità negli altri, devo trovarla dentro di me. Posso volare da sola, libera, ne sono entusiasta”.

Ma sembra proprio che il “nuovo territorio” di Jennifer Lopez non sia destinato a rimanere solitario ancora a lungo. A quasi un anno dalla data di separazione indicata sui documenti (26 aprile), da più parti arrivano le prime eclatanti indiscrezioni: “Jennifer è pronta a rimettersi di nuovo in gioco e non ha rinunciato a trovare l’amore”. A incoraggiarla gli amici che l’hanno sostenuta durante il divorzio da Ben e lei sembrerebbe ben disposta a incontrare una persona nuova. C’è anche chi legge tra le righe una volontà della cantante e attrice di trovare un amore lontano dai riflettori, questa volta, dopo che proprio la differenza di approccio a questi tra lei e Ben sarebbe stata alla base della rottura del rapporto.

Ben Affleck, la verità sulle parole su JLo dopo il divorzio

“Ben sta bene. Le parole dopo il divorzio erano un po’ per chiarire le cose un’ultima volta”. Così dichiara una fonte vicina all’attore, chiarendo la situazione dietro la volontà di chiarezza di Ben Affleck. “Ha finito di parlare di JLo”, ha poi aggiunto, “Non è orgoglioso che il loro matrimonio non abbia funzionato. Non voleva ferirla. Ma ora vuole solo concentrarsi sui suoi figli e sul lavoro“.

Affleck dunque avrebbe scelto di buttarsi sulla propria florida carriera, per la quale “si sente molto appassionato ed è entusiasta dei proprio progetti futuri”. Il suo prossimo film come attore, The Accountant 2, uscirà nelle sale il 25 aprile, segnando la prima apparizione di Affleck sul grande schermo dal 2023, quando è apparso nel suo film Air e ha interpretato Batman per l’ultima volta in The Flash. “Prospera quando è impegnato”, ha dichiarato la fonte.