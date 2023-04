“Da noi… A ruota libera”, Caterina Balivo: “Cosa faccio se il Napoli vince lo scudetto”

Caterina Balivo è tornata su Rai Uno ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi… A ruota libera, e ha raccontato cosa è pronta a fare in caso di vittoria dello scudetto da parte del Napoli. La conduttrice, da sempre tifosa azzurra, non ha nascosto il suo entusiasmo per questa eventualità (ormai quasi una certezza matematica), facendo una promessa che ha lasciato senza parole la conduttrice. La Balivo, però, non è l’unica tifosa vip del Napoli, l’elenco è molto lungo, e anche Marisa Laurito ha lanciato una provocazione, decisamente più piccante di quella di Caterina.

Caterina Balivo a “Da noi… A ruota libera”: “Se il Napoli vince lo scudetto faccio la pizza in piazza”

Caterina Balivo è pronta a tutto, persino a fare la pizza per tutti i tifosi, se il Napoli dovesse vincere lo scudetto. La conduttrice, nata a Napoli ma cresciuta in provincia di Caserta, è sempre stata una grande tifosa della squadra azzurra, e nel salotto di Da noi… A ruota libera, ospite di Francesca Fialdini, ha fatto una promessa che ha giurato di rispettare: “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza“.

Una dichiarazione divertente, da vera sportiva, tanto che sarebbe pronta anche alla conduzione di una trasmissione a tema: “Io vorrei condurre un programma di calcio. Ma uno che parli solo della mia squadra”. Scherzi a parte, la Balivo ha raccontato anche un aneddoto divertente su sua figlia e la città partenopea: “Mia figlia si chiama Cora ma per un po’ di mesi ho pensato di chiamarla Cira. E ancora oggi quando scrivo Cora sul telefonino mi esce Cira. E allora mi dico che avrei dovuto davvero chiamarla così”.

Il Napoli ha lo scudetto in tasca?

Ma quante possibilità ci sono di vedere davvero Caterina Balivo in piazza a preparare pizze? Con 14 punti di vantaggio sulla Lazio, il Napoli è la squadra favorita alla vittoria dello scudetto di Serie A, e la certezza matematica, se tutto procede come previsto, dovrebbe arrivare dopo la partita del 7 maggio contro la Fiorentina. Questo se entrambe le squadre vincessero le prossime tre partite, ma in caso di sconfitta della Lazio, la coppa sarebbe ancora più vicina. L’unica incognita? La Juventus, penalizzata di 15 punti, e dunque ora fuori dalla gara: ma se il loro ricorso (il cui esito si saprà il 19 aprile), sarà a favore, le carte potrebbero rimescolarsi.

Marisa Laurito come Ferilli e Falchi: “Se il Napoli vince lo scudetto mi avvolgo nella bandiera”

Caterina Balivo, però, non è certo l’unica tifosa vip del Napoli, anzi, la lista è davvero lunga. Partiamo ovviamente da Sophia Loren, sempre legata alla sua terra e alla sua squadra, così come l’attrice e conduttrice Serena Autieri, la showgirl Raffaella Fico, e persino Belen Rodriguez. Infatti, grazie al suo legame sentimentale con Stefano De Martino (originario di Torre Annunziata), ha raccontato che il suo cuore calcistico batte per il Napoli. Tra le simpatizzanti, invece, troviamo Mara Venier, da sempre legata a questa città magica, e la supermodella Emily Ratajkowski, che ha condiviso sui social una foto indossando la maglia della squadra.

E poi, ovviamente, non possiamo dimenticare lei, Marisa Laurito. L’attrice, emulando i passi di Sabrina Ferilli e Anna Falchi, che annunciarono (e fecero) uno spogliarello per le vittorie rispettivamente della Roma e della Lazio, ha fatto una promessa che è intenzionata a mantenere: “Per lo scudetto del Napoli mi avvolgerò con la bandiera, e sotto non indosserò nulla“. Una battuta, ovvio, come spiegato da lei stessa in radio, ma solo nella parte riguardante la nudità. Insomma, vip e calcio, un binomio che sorprende sempre.