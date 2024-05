Mara Venier chiude "Domenica In" dopo una stagione trionfale ma anche segnata dalla polemica: quando va in onda l'ultima puntata

Domenica In chiude. Cala il sipario sullo storico contenitore di Rai1 condotto da Mara Venier e che potrebbe tornare per la prossima stagione contrariamente ai propositi iniziali, ma con una formula completamente rinnovata. Quest’edizione è ormai agli sgoccioli e, nonostante i tanti successi, è stata certamente segnata dalla polemica montata a seguito della lettura del comunicato pro-Israele dal palco del Teatro Ariston durante lo speciale Sanremo. La data dell’ultima puntata è comunque fissata e la sua conduttrice si prepara al gran finale.

Quando va in onda l’ultima puntata di Domenica In

La data è quella di domenica 2 giugno, proprio come annunciato in diretta da Mara Venier, e quindi manca davvero poco alla conclusione di questa stagione che per lei avrebbe dovuto essere l’ultima. Secondo Dagospia, la presentatrice veneta avrebbe accettato di guidare un’altra edizione che però potrebbe essere molto diversa da quella attuale. Ampio spazio potrebbe infatti essere concesso alla cronaca, com’era successo in tempi di Covid-19, ma sarebbero comunque salvaguardate le interviste one-to-one che fanno da spina dorsale al programma.

Tutto comunque rimane nel più ristretto campo delle indiscrezioni in attesa che vengano definiti i palinsesti Rai che dovrebbero essere presentati a luglio in quel di Napoli, com’è accaduto un anno fa. La proposta fatta a Mara Venier sembra comunque verosimile, visto il successo riscosso durante l’intera stagione, e dato l’attaccamento della conduttrice verso il programma che ormai è costruito sulla sua persona e sulla sua maniera di presentare.

Perché Mara Venier voleva lasciare Domenica In

All’inizio di questo corso, Mara Venier aveva dichiarato di voler lasciare la conduzione in favore della famiglia, alla quale vorrebbe stare vicina. In particolare al marito Nicola Carraro, che comunque è sempre al suo fianco, e ai figli che ha ritrovato vicini dopo moltissimi anni e alcune incomprensioni – in particolare con il figlio Paolo – e la scomparsa prematura del genero e dirigente Rai Pierfrancesco Forleo.

“Il mio tallone d’Achille è infatti dire sempre di sì. Questa volta non tornerò indietro. Domenica In mi ha dato tantissimo, l’affetto del pubblico, che mi è stato vicino anche quando non ero in onda, e ma mi ha tolto tanto. Voglio dedicarmi alle persone che amo: a mio marito, anche se qualcuno dice che ci siamo separando, ai miei figli e ai nipoti. La vita ti mette davanti a prove incredibili e quindi finché posso voglio godermi le persone più vicine“, aveva affermato prima di iniziare a settembre 2023 e alla sua quindicesima edizione (non consecutiva).

“È l’unico programma che posso condurre, non mi vedo da nessun’altra parte. Non so a cosa mi dedicherò in futuro. Ho una linea di moda per donne curvy come me e sarò ancora testimonial di Poste italiane. Di offerte ne ricevo tante, manco a 40 anni mi capitava. Alla mia età non me lo so spiegare”. E invece, pare proprio che il suo futuro sia ancora legato a Domenica In e alle interviste che ama fare, ai momenti di gioia che condivide all’interno dello studio e al suo pubblico, che non l’ha mai abbandonata davvero.