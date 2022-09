“Domenica In”, Mara Venier riparte. Perché Matano è al suo fianco

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

È tempo di ripartire: Mara Venier, di nuovo al timone di Domenica In per la sua 14esima edizione (da record), ha accolto in studio alcuni ospiti strepitosi per un inizio con il botto. Accanto a lei, ha voluto delle persone speciali come “portafortuna”. E tra queste non poteva che esserci anche Alberto Matano, con cui la conduttrice ha stretto un’amicizia meravigliosa. Per lei, il giornalista ha cancellato tutti i suoi impegni ed è stato ricompensato da una sorpresa incredibile.

Domenica In, una ripartenza meravigliosa

Mara Venier ha aperto la prima puntata di Domenica In con un sorriso smagliante e la sua solita simpatia travolgente. Questa è per lei l’edizione dei record: accettando di condurre lo show per la 14esima volta, ha superato il numero di presenze di Pippo Baudo, anch’egli storico presentatore della domenica pomeriggio. Quindi, zia Mara non poteva che partire con il botto. Per l’occasione, ha sfoggiato un magnifico tailleur bianco e ha dato il via ad un appuntamento ricco di sorprese bellissime per i suoi spettatori.

A partire dalla nuova sigla, firmata da Franco Ricciardi e Andrea Sannino, che si è trasformata in un momento di puro divertimento sul palco di Domenica In. Per questa sua prima puntata, inoltre, la Venier ha scelto di circondarsi dei suoi affetti più cari. Non poteva mancare il marito Nicola Carraro, in prima fila tra il pubblico per assistere a questo esordio strepitoso della nuova stagione dello show. E per quanto riguarda gli ospiti? La conduttrice ha subito accolto in studio la sua cara amica Loretta Goggi, per un tuffo nel passato e tante risate. Poco dopo, l’ha raggiunta anche Alberto Matano.

Domenica In, l’amicizia speciale tra Mara Venier e Alberto Matano

“So che avevi organizzato un weekend al mare, invece ti ho fatto tornare indietro” – ha rivelato Mara Venier al giornalista, appena entrato in studio. Per lei, Matano ha disdetto ogni altro impegno: tra di loro c’è infatti un’amicizia meravigliosa, che seppur nata pochi anni fa si è consolidata a tal punto che zia Mara ha avuto un ruolo speciale. Lo scorso giugno, la conduttrice ha infatti officiato (con grandissima emozione) le nozze tra Alberto Matano e il suo storico fidanzato Riccardo. Insomma, come poteva lui mancare oggi ad un appuntamento così importante?

“Ci sono alcuni regali che ti arrivano improvvisamente nella vita, e Alberto è un regalo meraviglioso che è arrivato negli ultimi anni” – ha raccontato la Venier, spendendo parole bellissime per il suo caro collega – “Lui e Ferzan Özpetek sono degli amici arrivati all’improvviso due o tre anni fa, e sono diventati famiglia”. Commosso da tanto affetto, Matano ha aggiunto: “Ci si riconosce, nella vita. Ci si incontra e si capisce subito se hai davanti una persona che ti corrisponde. Con Mara è stato così e io non la ringrazierò mai abbastanza“.

Ma le sorprese, per il giornalista, non sono finite qui. Solo un paio di giorni prima del debutto di Domenica In, ha infatti festeggiato il suo 50esimo compleanno. E zia Mara non poteva certo farsi sfuggire l’occasione per celebrare il lieto evento in diretta tv: facendo entrare in studio una deliziosa torta, ha regalato ad Alberto un momento preziosissimo, circondato da amici speciali e da tanto affetto. A quanto pare, non poteva esserci proprio una partenza migliore, per questa edizione di Domenica In.