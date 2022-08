Mara Venier “tradita” dal marito Nicola, cede ancora al minidress (e alle pulizie)

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Tornata a Roma dopo le splendide vacanze nella Repubblica Dominicana, Mara Venier ha ripreso in mano la vita di tutti i giorni… e anche le faccende domestiche. La conduttrice ha infatti pubblicato su Instagram una foto a tradimento scattata dal marito Nicola Carraro, che l’ha immortalata a fare pulizie sul balcone di casa. Turbante in testa e minidress dai motivi floreali, con scopa e paletta in mano è tornata ad uno dei suoi passatempi più impegnativi, ma anche più condivisi sui social.

Mara Venier, pulizie in minidress al rientro dalle vacanze: la foto di Nicola Carraro

Mara Venier è tornata in Italia dopo la lunga vacanza a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, in compagnia del marito Nicola Carraro. Le torride temperature di Roma, dove vive, l’hanno riaccolta e per lei è ora tempo di riprendere in mano la vita di tutti i giorni. Non solo la preparazione in vista della nuova stagione di Domenica In, al via da settembre, ma anche le incombenti faccende domestiche per ridare lustro e ordine alla sua abitazione nella Capitale.

E così, armata di scopa e paletta, ha ripulito il terrazzo di casa immortalata a tradimento dal suo Nicola, che ha condiviso un divertente scatto su Instagram. La foto ritrae la conduttrice impegnata nelle pulizie, con un turbante in testa e un minidress a motivi floreali: il bianco fa da sfondo a tinte rosa, verdi e gialle. Il momento delle pulizie immortalato su Instagram è ormai un abitudine per la coppia, con Mara Venier che spesso condivide frammenti di vita quotidiana con i suoi followers.

Anche lei ha pubblicato lo scatto inaspettato su Instagram, commentando: “Foto a tradimento del mio simpatico marito…..che non fa niente e mi prende in giro……scusate amiche di instagram ma i vostri mariti vi aiutano ??? fanno qualcosa in casa???……. nostalgia domenicana …”. Con un velo di malinconia per la vacanza in terra esotica conclusa troppo presto, la conduttrice si intrattiene con le sue followers con sarcasmo e simpatia, com’è solita fare.

Mara Venier e le pulizie di casa: un rituale sempre più social

Il rituale delle pulizie per Mara Venier è uno dei momenti più condivisi sui social, con video e foto divertenti che la immortalano durante le faccende domestiche. Armata di secchio e scopettone, a fine luglio la conduttrice Rai aveva pulito il tendone del terrazzo utilizzato per fare ombra. Seduta sul tavolo sulle ginocchia, si è dedicata a sfrenate pulizie per cercare di rimuovere gli escrementi dei gabbiani che quotidianamente volano sopra il suo terrazzo: l’esilarante video è stato prontamente condiviso su Instagram.

Pulizie e minidress è una combo cui Mara Venier non vuole affatto rinunciare. Più volte, infatti, ha indossato questo comodo e leggero indumento estivo per dedicarsi alle faccende di casa senza però rinunciare ad un tocco di stile. Come in un altro video, condiviso su Instagram a inizio luglio, in cui era intenta a lavare il pavimento del terrazzo dai regali indesiderati dei gabbiani. Scopa e pompa dell’acqua in mano, la conduttrice non ha rinunciato a gettarsi addosso un po’ di acqua fresca per combattere la calura estiva.

C’è da starne certi: quando Mara Venier è impegnata nelle pulizie, il divertimento social è assicurato.