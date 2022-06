Elisa Isoardi pronta a tornare in tv, è ufficiale: sfida con Mara Venier

Fonte: IPA Elisa Isoardi in lingerie strega i suoi fan su Instagram

Due anni fa aveva salutato il pubblico per l’ultima volta, dopo aver saputo della cancellazione de La Prova del Cuoco dal palinsesto Rai: di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e ora Elisa Isoardi è pronta più che mai a tornare in scena. La conferma è arrivata da poco, ma i fan sono curiosissimi di scoprire quali novità la brava conduttrice porterà in tv. E dalle prime anticipazioni è già chiaro che la attende una sfida difficilissima.

Elisa Isoardi torna in tv: il nuovo show

Se ne era parlato a lungo, ma per avere notizie ufficiali abbiamo dovuto attendere un po’: la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione autunno/inverno ha fatto chiarezza sul presunto ritorno di Elisa Isoardi in tv. Ebbene sì, la conduttrice avrà un programma tutto suo che finalmente la vedrà protagonista. Non sono ancora molte le informazioni sullo show, che a quanto pare sarebbe stato ritagliato su misura per lei. Dovrebbe trattarsi di un’avventura on the road, che la riporterà indietro ai tempi di Linea Verde, quando viaggiava per tutta l’Italia alla scoperta delle sue eccellenze.

Quello che invece sappiamo con certezza è lo slot che la Isoardi andrà ad occupare: la sua nuova trasmissione andrà in onda su Rai2 la domenica pomeriggio, dalle 15 alle 16. Una posizione di gran prestigio, che tuttavia la porrà di fronte ad una sfida (quasi) senza precedenti. Dovrà infatti vedersela con Mara Venier, che tra qualche mese tornerà in tv al timone di Domenica In, stabilendo un record assoluto per numero di edizioni condotte. Con i suoi tanti ospiti strepitosi e un intrattenimento che non sembra soffrire di “vecchiaia”, zia Mara si prepara senza alcun dubbio ad una nuova stagione ricca di successi.

Ma la presentatrice veneta non è certo l’unica che darà del filo da torcere a Elisa Isoardi. Con i palinsesti Mediaset già confermati, il suo show avrà la concorrenza di Amici: il talent show di Maria De Filippi si è aggiudicato nuovamente lo spazio pomeridiano della domenica, come già accaduto nella scorsa stagione. Insomma, la conduttrice avrà due capisaldi della televisione italiana da sfidare. Missione impossibile? Forse sì, forse no: di certo, lei ce la metterà tutta. E i fan sono pronti a darle il loro pieno supporto.

Elisa Isoardi, due anni lontana dalla tv

Sarà un grande ritorno, per Elisa Isoardi. Sebbene avesse ereditato un ruolo di spicco grazie alla conduzione de La Prova del Cuoco, nel giro di poco tempo la trasmissione ha chiuso i battenti lasciandola a piedi. Per un paio d’anni, si è comunque data da fare. L’abbiamo vista dapprima a Ballando con le stelle, impegnata in un’inedita avventura accanto a Raimondo Todaro – in un’edizione che, dobbiamo ricordarlo, è stata per entrambi purtroppo molto sfortunata. Poi si è tuffata in un’impresa estrema, partecipando all’Isola dei Famosi.

Ormai da diversi mesi non la si vede in televisione: in attesa della sua grande occasione, la Isoardi si è goduta un po’ di meritato riposo, tra passeggiate in città con il suo amato cagnolino e giornate in montagna assieme a sua madre Irma. Ora è giunto il momento di rimettersi al lavoro, con un nuovo impegno che la terrà occupata probabilmente per un’intera stagione.