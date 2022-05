Elisa Isoardi verso il ritorno in tv: i progetti futuri della Rai

Elisa Isoardi in lingerie strega i suoi fan su Instagram

È stata lontana dalla tv per troppo tempo, e adesso potrebbe tornare con un programma tutto suo: Elisa Isoardi sarebbe pronta a rientrare in Rai per la stagione 2022/2023, così come sostengono le ultime indiscrezioni su di lei. La conduttrice potrebbe tornare al timone di una nuova trasmissione, dopo il suo addio a La Prova del Cuoco.

Elisa Isoardi, il nuovo progetto della Rai

È da qualche tempo che Elisa Isoardi manca dagli schermi televisivi. La conduttrice aveva detto addio a La Prova del Cuoco nel giugno del 2020, dopo aver raccolto la difficile eredità di Antonella Clerici: nonostante la sfida complessa che le si era prospettata, non si è mai abbattuta, conquistando il cuore di un pubblico un po’ diffidente di fronte al cambio di guardia.

Dopo la chiusura della nota trasmissione però per la Isoardi non è arrivata la proposta giusta (si era parlato di un “remake” di Check-Up ma poi era sfumato tutto), anche se non è certo rimasta con le mani in mano. Ha preso parte a Ballando con le stelle, dove ha fatto parlare di sé per il suo feeling speciale con il maestro di danza Raimondo Todaro (poi passato ad Amici di Maria De Filippi). E ha dimostrato di essere una donna forte e determinata durante la sua avventura nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.

E adesso, dopo questo periodo di stasi lavorativa, per Elisa le cose potrebbero presto cambiare: le porte di Viale Mazzini potrebbero riaprirsi per lei con un programma tutto nuovo. Ad annunciarlo è stato il portale Dagospia: secondo il sito di Roberto D’Agostino, nella prossima stagione tv per la Isoardi sarebbe previsto un nuovo programma nella domenica pomeriggio di Rai 2. Non si conoscono ancora i dettagli, ma si tratterebbe di un altro titolo on the road della rete (senza diretta e senza studio), in onda dopo l’appuntamento delle 14 con Il Provinciale di Federico Quaranta.

Per la conduttrice si tratterà di una bella sfida, poiché andrebbe in onda in una fascia in diretta concorrenza con Mara Venier e la sua Domenica In e Maria De Filippi (se il pomeridiano di Amici dovesse essere confermato per la domenica pomeriggio anche per la prossima stagione).

Elisa Isoardi, la lontananza dalla tv che pesa

Elisa Isoardi non ha mai nascosto di vivere la lontananza dal piccolo schermo con difficoltà. Lo aveva confessato in un’intervista al settimanale Gente, confessando le sue fragilità. “Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto – aveva ammesso la conduttrice -. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”.

In questo periodo non ha mai smesso di aggiornare i social, ponte con i suoi numerosi fan. E di questo inevitabile stop, la Isoardi ha voluto farne tesoro, concentrandosi su di sé: “Pian piano capisci che questi momenti in realtà sono benedetti. Fai tesoro del tempo e inizi ad ascoltarti, a osservarti e osservare ciò che hai attorno”.