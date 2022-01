Elisa Isoardi, la pausa forzata dalla tv: “È dura, mi sono sentita fragile”

Elisa Isoardi in lingerie strega i suoi fan su Instagram

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, della bellissima Elisa Isoardi si sono perse un po’ le tracce. E nonostante l’incredibile avventura che ha vissuto in Honduras, durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sembra proprio che per lei non ci siano progetti lavorativi all’orizzonte. Questa pausa forzata dalla tv non è stata facile, ma oggi la splendida conduttrice ha ritrovato la serenità. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, ha deciso di raccontarsi a tutto tondo, parlando anche della sua vita sentimentale.

Elisa Isoardi, le sue fragilità

“Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto” – ha ammesso la Isoardi, ripensando al suo momento più difficile – “Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”. Senza nascondersi, la conduttrice ha deciso di portare alla luce le sue debolezze ed esorcizzarle una volta per tutte.

“Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: ‘Perché sono ferma?’ – ha spiegato. Ma la sua forza non l’ha mai persa. Merito anche del suo incredibile seguito, dei tantissimi fan che su Instagram non la perdono di vista un attimo: “L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”. In effetti, sui social Elisa Isoardi è amatissima. Le sue splendide foto, i selfie che mostrano istantanee della sua quotidianità: tutto contribuisce a renderla più vicina a noi. E per questo tutti la apprezzano.

In fondo, anche questa pausa forzata dalla tv le ha fatto bene: “Pian piano capisci che questi momenti in realtà sono benedetti. Fai tesoro del tempo e inizi ad ascoltarti, a osservarti e osservare ciò che hai attorno”. La conduttrice ha saputo sfruttare questa opportunità, vivendola appieno. Tanti sono i progetti di cui si è circondata, dal corso avanzato di inglese allo sport, passando per i preziosi attimi che ha potuto trascorrere accanto a sua mamma. E naturalmente ha pensato a se stessa, ritrovando la serenità.

Elisa Isoardi, la vita privata

Sempre piuttosto riservata su ciò che riguarda la sua vita sentimentale, la Isoardi ha voluto svelare qualche dettaglio in più. Se le indiscrezioni la volevano attualmente impegnata con Alessandro Di Paolo, l’imprenditore con cui aveva avuto in passato una love story, lei ha deciso di non farne alcun cenno: “Il mio cuore sta benone, è sereno. Al momento sono tranquilla, voglio pensare a me, cosa che non ho mai fatto. Ho amato tanto e sono stata ricambiata. Ora sento il desiderio di concentrarmi su Elisa”.

A quanto pare, dunque, dal rientro in Italia dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi (che le ha regalato una linea invidiabile, come lei stesso ha confessato) non ha incontrato la sua anima gemella. Nonostante tutto, Elisa Isoardi ha manifestato il suo desiderio di diventare mamma: “Ho 39 anni, a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l’espressione massima dell’essere donna”. Chissà che non possa trovare la persona giusta con cui condividere questo nuovo progetto di vita.