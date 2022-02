Elisa Isoardi sempre più sensuale: in lingerie ammalia Instagram

Elisa Isoardi in lingerie strega i suoi fan su Instagram

Elisa Isoardi è una donna bellissima e consapevole della sua sensualità: la conduttrice è tornata a mostrarsi in lingerie su Instagram, ammaliando tutti i suoi follower. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un suo selfie prima di un’uscita serale domenicale, facendo il pieno di like e commenti dei suoi affezionati follower.

Elisa Isoardi, sensuale in lingerie

Capelli arruffati, sorriso appena accennato e lingerie sensuale: Elisa Isoardi appare sempre più consapevole della sua bellezza, e a 39 anni appena compiuti sa bene quali sono i suoi punti di forza. Nella foto – scattata in bagno poco prima di concedersi un’uscita serale – la conduttrice è più bella che mai: lo sguardo intenso e i suoi meravigliosi occhi verdi sono messi in risalto dal trucco, semplice ma d’effetto, con tanto mascara e matita nera.

Poi il body in pizzo, con una scollatura sensualissima, fa il resto: non è un caso che il selfie nel giro di poche ore abbia fatto incetta di like e commenti di fan affezionati, con i quali, grazie a Instagram, si tiene sempre in contatto. “Sei stupenda”, “Bellissima”, “Meravigliosa”, sono solo alcuni dei complimenti ricevuti da Elisa.

Non è certo la prima volta che la Isoardi incanta tutti su Instagram: già qualche tempo fa aveva pubblicato uno scatto con i capelli ribelli e con indosso quella che sembra un’elegante camicia da notte. A corredo dell’immagine aveva scritto: “Tutto quello di cui ognuno di noi ha bisogno è solo un meraviglioso sogno… buonanotte ragazzi”. E i suoi follower erano rimasti stregati dalla sua bellezza, capace di arrivare oltre l’obiettivo.

Elisa però ama mostrarsi anche in tutta la sua semplicità, bellissima senza trucco, appena alzata o mentre fa colazione: è certamente questo che l’ha fatta apprezzare ancora di più dai fan, che hanno imparato ad amarla in tv e hanno conosciuto un altro lato di lei sui social, quello più autentico.

Elisa Isoardi, l’assenza dalla tv

Elisa Isoardi è da tempo lontana dalla televisione, ma non dal cuore dei fan che non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo.

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, abbiamo visto tutta la sua determinazione e la sua tenacia prima a Ballando con le stelle e poi nella sua avventura in Honduras, all’Isola dei Famosi, dove è venuta fuori tutta la sua grinta. Al momento per lei sembra che non ci siano progetti lavorativi all’orizzonte: la pausa forzata dalla tv non è stata facile, ma oggi la conduttrice ha ritrovato la serenità, come ha raccontato a Gente.

“Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto“, aveva ammesso. “Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: ‘Perché sono ferma?’”. La sua forza però non l’ha mai persa: merito anche di suoi affezionatissimi follower, dei tantissimi fan che su Instagram non smettono mai di farle sentire il proprio sostegno: “L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile. Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”.