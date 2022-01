Elisa Isoardi, il sorriso di felicità su Instagram: mai così splendida

Elisa Isoardi compie 39 anni: i look più belli che ci fanno sognare

Sono giorni di felicità per Elisa Isoardi, che su Instagram sta continuando a sfoggiare sorrisi meravigliosi, look di tendenza, bikini e scorci dei viaggi che ha intrapreso in occasione delle vacanze natalizie. La conduttrice piemontese si sta mostrando più in forma che mai. Ed è proprio lei che ci ha invitate a mettere un punto quando ci sentiamo stanche e dobbiamo riprenderci: un suggerimento che non possiamo non accogliere.

Elisa Isoardi, felice e libera su Instagram

Un cappello, un cappotto, un filo di trucco – che mette in risalto i suoi occhi – ma soprattutto un sorriso a vestire le labbra. C’è della leggerezza nello sguardo della Isoardi, come forse non vedevamo da tempo. A volte, per risplendere, è necessario fermarsi, ricostruire, concedersi respiro e del tempo per sé. Una scelta non inusuale e da supportare.

Nel post su Instagram, la Isoardi ha sfoggiato un look molto casual, scrivendo a corredo “Roma ti sorprende sempre…”. Oltre alla foto col cappello e il sorriso splendido, abbiamo ammirato un video: sicura di sé, a testa alta, con lo sguardo fiero e la voglia di ricominciare. Soprattutto, di riempirsi gli occhi di bellezze, e di lasciarsi ancora sorprendere.

Elisa Isoardi, il suo cuore è solitario

Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini, la Isoardi ha voluto dedicarsi a sé. Una scelta più che rispettabile, perché, dopo la fine di una storia importante, è essenziale stare un po’ da sole, magari per capire quale strada imboccare. Le relazioni sentimentali aggiungono valore alla vita, ma talvolta possono essere un impedimento per la crescita personale: il cuore di Elisa è solitario da un po’.

Del resto, non ci era sfuggito il suo mare d’inverno: ci aveva ispirate, lasciato una sensazione di malinconia e nostalgia. Nella didascalia, aveva usato delle parole forti, come amore e vita, a fugare ogni dubbio. La Isoardi è pronta per una nuova avventura, per voltare pagina, magari con una storia, o un nuovo capitolo emozionante della sua carriera.

L’assenza dalla TV

L’assenza dalla televisione di Elisa Isoardi ha un suo peso: la conduttrice ha lasciato un vuoto importante, che i follower su Instagram non smettono di notare. Nel corso del 2021 abbiamo potuto vederla all’Isola dei Famosi, dove ha dato il meglio di sé. Ci ha conquistate con la sua personalità, l’estro, il grande ingegno. Nonostante non sia arrivata in finale, è una delle concorrenti che più gli spettatori hanno amato, anche e soprattutto per l’autenticità, caratteristica che in Elisa non è mai mancata.

Negli ultimi mesi, oltretutto, sul suo profilo Instagram ha ricominciato a condividere delle foto o dei video di manicaretti preparati da lei. A lungo la Isoardi è stata alla conduzione de La Prova del Cuoco, dove aveva raccolto l’eredità pesante lasciata da Antonella Clerici. Chissà che nel suo futuro non ci sia un programma ideato per lei, magari tra i fornelli, così da tornare a portare il sorriso nelle case degli italiani ogni giorno, non solo su Instagram. Solo il tempo ce lo dirà.