Kate Middleton, la casa in cui non andrà mai ad abitare con William

Kate Middleton e William si stanno per trasferire al Forest Lodge, ma c'è un Palazzo su cui la Principessa ha posto un veto: non andrà mai a vivere lì

Kate Middleton e William sono in procinto di traslocare a Forest Lodge, perché hanno bisogno di più spazio. Nella loro vita hanno cambiato parecchie case, ma c’è un luogo dove non accetteranno mai di abitare. Si tratta del Palazzo più importante e famosa del Regno Unito, Buckingham Palace.

Kate Middleton, la casa in cui non andrà mai ad abitare

Kate Middleton condivide con William molte cose, compresa l’avversione per Buckingham Palace, la tradizionale residenza dei Sovrani britannici.

L’ultima ad abitare permanentemente il Palazzo londinese è stata la Regina Elisabetta, salvo poi trasferirsi negli ultimi mesi della sua vita al Castello di Balmoral, dove è morta.

Quando Carlo è diventato Re nel 2022 ha rinunciato a trasferirsi a Buckingham Palace, preferendo mantenere come sua residenza principale Clarence House, molto amata anche da sua moglie Camilla. A Palazzo il Sovrano ha vissuto per qualche periodo, specialmente quando aveva ospiti. Ma recentemente, lo scorso luglio, il Presidente Macron e sua moglie Brigitte sono stati sistemati nel Castello di Windsor durante la loro visita di Stato in Gran Bretagna.

Infatti, attualmente sono in corso a Buckingham Palace pesanti lavori di ristrutturazione. L’ampio Palazzo necessita costantemente di sistemazioni e ammodernamenti. Anche Elisabetta spesso si era lamentata delle vecchie tubature che perdevano o del riscaldamento dispendioso e inefficiente.

Comunque, malgrado il rifacimento di impianti e altri dettagli, Carlo non intende trasferirsi lì. E nemmeno William e Kate hanno intenzione di abitare il prestigioso Palazzo, nemmeno quando diventeranno Re e Regina.

La questione di Buckingham Palace è recentemente tornata alla ribalta, proprio in conseguenza del trasloco che a breve i Principi del Galles dovranno affrontare.

William e Kate coi tre figli si trasferiscono a Forest Lodge, all’interno del Windsor Great Park, non molto lontano quindi dalla loro attuale dimora, l’Adelaide Cottage.

La coppia ha bisogno di più spazio, quattro camere non bastano più, soprattutto ora che i figli stanno diventando grandi e poi la necessità di avere domestici e segretari sempre a disposizione ha reso indispensabile avere alloggi anche per il loro staff.

Kate Middleton, perché i Reali detestano Buckingham Palace

Ovviamente Buckingham Palace allo stato attuale è precluso per loro, ma William e Kate non hanno mai pensato a un eventuale trasferimento a Palazzo. Anzi non ci andranno nemmeno quando succederanno a Carlo e Camilla, come ha osservato Ingrid Seward, biografa reale.

Parlando in particolare del Principe del Galles ha detto: “Non ha mai avuto alcun interesse per quel posto [Buckingham Palace] e probabilmente non ci ha trascorso molto tempo. La Regina e il Principe Filippo furono sconvolti quando dovettero lasciare Clarence House; Winston Churchill disse loro che la Regina avrebbe dovuto vivere in un palazzo”.

E ha proseguito: “Ma quello era allora, e questo è adesso. Forse Buckingham Palace aprirà al pubblico tutto l’anno, invece che solo in estate, e useranno il Castello di Windsor per i banchetti”.

Per quanto riguarda William e Kate, si tratta di una scelta pratica. Il Palazzo non sarebbe comodo per loro per gestire la vita dei figli, che ora vanno alla Lambrook School nel Berkshire, e i loro impegni istituzionali. Inoltre, non amano molto la vita di città, preferendo la campagna.

In generale, Buckingham Palace non è amato dai membri della Famiglia Reale, perché lo considerano più come un ufficio che come una residenza. Lo considerano più un simbolo della Monarchia che un’abitazione.