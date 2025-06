Felix da Silva-Clamp, chi è il fidanzato di Lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor

Il nome di Felix da Silva-Clamp è apparso sempre più spesso accanto a quello di Lady Louise Windsor, la nipote di Re Carlo III, unica figlia del Principe Edoardo e di Sophie di Edimburgo. Sebbene la giovane viva il più lontano possibile dai riflettori, mostrandosi solo saltuariamente negli eventi ufficiali in veste di appartenente alla casata dei Windsor, l’attenzione dei media si è concentrata sul ragazzo che da qualche tempo appare accanto a lei: cosa sappiamo di Felix da Silva-Clamp.

Chi è Felix da Silva-Clamp, il ragazzo di Lady Louise Windsor

Sebbene Lady Louise Windsor sia estremamente riservata, non è sfuggita alla stampa britannica la vicinanza con il compagno di corso Felix da Silva-Clamp, che sarebbe sempre più vicino alla figlia del Principe Edoardo e di Sophie di Edimburgo, tanto da considerarlo un vero e proprio fidanzato.

Felix è nato a Londra nell’agosto del 2004, ma non ha sempre vissuto in Inghilterra britannica. Figlio di un avvocato inglese, Jonathan da Silva-Clamp, e di una dottoressa australiana, Kendall Searle, il ragazzo ha trascorso gran parte della sua adolescenza in Australia, a Melbourne, dove ha frequentato le scuole superiori. È cresciuto in una famiglia colta e impegnata: il padre ha un passato nella politica locale con il Partito Conservatore, mentre la madre lavora nel campo della salute mentale per conto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dopo il diploma, Felix ha scelto di trasferirsi in Scozia, dove oggi frequenta la prestigiosa University of St Andrews, la stessa università in cui si conobbero William e Kate Middleton. Qui studia Inglese e Relazioni Internazionali, ed è proprio tra i corridoi di questo ateneo che ha incontrato Lady Louise. All’inizio erano solo amici, ma con il tempo — e, pare, anche grazie a una produzione teatrale universitaria in cui recitavano entrambi — il loro legame si è trasformato in qualcosa di più profondo.

Il legame con Lady Louise Windsor

Secondo la stampa britannica Felix sarebbe un ragazzo coi piedi per terra e stando a quanto riportato dal Daily Mail lavora in una gelateria di St Andrews mentre prosegue con gli studi. Il ragazzo era già stato avvistato lo scorso anno al fianco di Lady Louise, quando la giovane ha gareggiato al Sandringham Horse Driving Trials nel Norfolk.

Capelli rossi, alto e magro, abiti casual e aria distinta, il ragazzo è riuscito a conquistare il cuore della giovane royal, tanto da apparire complici e “molto intimi” secondo la stampa inglese. Allora si era parlato di un’amicizia speciale, che oggi però sembra essersi trasformata in qualcosa di più: Felix ha conosciuto anche il Principe Edoardo e la Duchessa di Edimburgo, e pare che vada d’accordo con i genitori della sua fidanzata.

Nel frattempo sembra proprio che i due stiano pianificando il loro futuro insieme: Lady Louise sarebbe intenzionata a partire per l’ultimo anno in Australia e la Macquarie University sarebbe in cima alla lista. Una fonte ha dichiarato all’Express che, visto che Felix ha frequentato in precedenza una scuola in Australia, studiare all’estero sarebbe un’opzione che lui e Lady Louise stanno considerando.