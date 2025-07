Re Carlo, il look eccentrico per l’uscita senza Camilla

IPA Re Carlo

Re Carlo e la Regina Camilla si trovano in Scozia per una visita ufficiale, ma tra un impegno e l’altro non mancano i momenti di svago. Mentre la consorte era occupata a ricevere un importante riconoscimento, il Re ha approfittato per compiere un giretto enogastronomico, sorseggiando dell’ottimo whisky e passeggiando per i negozi con un look tradizionale sì, ma che non passa decisamente inosservato.

Lo strappo alla regola di Re Carlo

Carlo e Camilla sono in Scozia per la settimana di Holyrood, i 7 giorni estivi che per tradizione vengono trascorsi dai monarchi britannici in territorio scozzese. Si tratta di una ricorrenza estiva, ma cui la pioggia costante ha conferito un sapore autunnale. Così, forse anche per scaldarsi un po’, il Re ha fatto una piccola eccezione alla sua solitamente così rigida dieta, concedendosi un bicchiere di whisky di una distilleria della città di Campbeltown. Un singolo malto invecchiato di ben 25 anni, apprezzato seppur non “torbato”, così come piace al Re.

IPA

Mentre migliaia di persone si affollavano sotto la pioggia per porgere un saluto al sovrano, Carlo si è divertito a visitare il mercatino del centro. È entrato in una pescheria, in macelleria, dal fruttivendolo e nella cioccolateria che lo scorso anno ha rifornito gli attori di Hollywood alla notte degli Oscar. Ha poi dedicato lungo tempo a chiacchierare con i rappresentanti delle organizzazioni benefiche del municipio, per finire la visita alla Guardia Costiera, ma non senza fare un salto anche dai bambini dell’asilo nido di zona.

Così come ogni qualvolta si trova in visita ufficiale in Scozia, Re Carlo non rinuncia agli abiti tradizionali del Paese. Per il suo giretto di shopping enogastronomico in centro, il Re ha indossato un kilt in tartan sui toni del blu e del beige, in perfetto abbinamento con l’elegante blazer a scacchi, che il sovrano ha abbinato a un panciotto dello stesso tessuto e a una classica camicia. In tartan anche la pochette al taschino, mentre la cravatta è a righe. Gli accessori sono decisamente estrosi: sul kilt pende una grande cintura in pelle, con borchie e pendenti (anche questo è un accessorio tipico); mentre i calzettoni scelti dal Re sono di un accesso e divertente rosso.

Camilla ha un impegno più importante

Camilla non ha fatto compagnia al consorte nel corso del piacevole giretto, impegnata in questioni ben più importanti. La Regina ha trascorso la serata presso il Queen’s Nursing Institute Scotland (QNIS): si tratta della prima visita di Camilla da quando ha assunto il ruolo di madrina dell’organizzazione. La Regina è stata anche omaggiata di una piccola medaglia con il simbolo del QNIS: “Sento davvero di non meritare questo premio, – ha commentato lei – specialmente dopo aver parlato con tante di voi”.

Il QNIS fu fondato dalla Regina Vittoria nel 1889 e, ad oggi, sono più di 170 le infermiere formatesi nell’istituto, che svolgono attività di volontariato in tutto il Paese. Rivolgendosi a loro, la Regina ha affermato che “molte persone non saprebbero cosa fare se non ci foste voi al loro fianco”.