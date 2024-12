Re Carlo, la nuova dieta per il benessere: ecco l’alimento che ha eliminato

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Re Carlo

Re Carlo ha sempre avuto un’attenzione particolare per la salute, privilegiando un’alimentazione semplice e biologica. Oggi, questa dedizione si è intensificata con una dieta mirata, introdotta per sostenere il suo percorso di recupero. Il sovrano, impegnato a superare le difficoltà legate alla sua diagnosi di cancro, ha deciso di eliminare alcuni alimenti.

Re Carlo: la dieta pensata per la salute

Tom Parker Bowles, figlio della Regina Camilla, ha rivelato che la dieta di Re Carlo ha subito cambiamenti significativi. Il monarca ha scelto di abbandonare del tutto la carne rossa, un alimento che consumava già con moderazione, e ha aumentato il consumo di prodotti freschi e biologici. “Il cibo è parte della medicina del corpo” ha dichiarato Parker Bowles, sottolineando l’importanza di nutrirsi in modo consapevole.

Questa scelta alimentare non è una novità assoluta per il sovrano. Da anni, Re Carlo segue un regime che prevede due giorni alla settimana senza carne o pesce. Tuttavia, l’eliminazione totale della carne rossa rappresenta un ulteriore passo avanti, motivato sia da ragioni mediche sia ambientali. Infatti, la riduzione del consumo di carne rossa è stata spesso associata a benefici per la salute e alla prevenzione di malattie, in particolare quelle legate al tratto digestivo.

Colazioni regali e alimenti “speciali”

Le abitudini alimentari di Re Carlo sono sempre state oggetto di curiosità, e la sua colazione è un rituale che non fa eccezione. Secondo Graham Newbould, ex chef della famiglia reale, il sovrano inizia la giornata con un pasto equilibrato e ricco di fibre. “Pane fatto in casa, frutta fresca e succhi sono essenziali”, ha dichiarato. Non manca una selezione di sei tipi di miele, muesli speciale e frutta secca.

Un aneddoto curioso riguarda il consumo di prugne: ogni mattina, il Re richiede esattamente due prugne, anche se di solito ne mangia solo una. Questo dettaglio riflette la sua precisione e il desiderio di mantenere un’alimentazione bilanciata. La scelta di alimenti ricchi di fibre, come frutta e cereali integrali, non è casuale: studi scientifici dimostrano che queste sostanze aiutano a ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro, in particolare quello al colon.

La rinuncia alla carne rossa

Tra i cambiamenti più significativi nella dieta di Re Carlo c’è la rinuncia alla carne rossa, un alimento associato a rischi per la salute se consumato in eccesso. Studi approfonditi hanno evidenziato che le diete ricche di carne rossa e processata, come bacon e prosciutto, possono aumentare il rischio di cancro a causa di composti dannosi prodotti durante la digestione e la cottura ad alte temperature.

Nonostante il sacrificio, Jennie Bond, ex corrispondente della BBC, ha affermato che per Re Carlo questa rinuncia non rappresenta un grande problema. “Ha sempre avuto un rapporto moderato con il cibo e raramente pranza”, ha spiegato. Tuttavia, è probabile che sentirà la mancanza del suo amato arrosto di agnello biologico.

La decisione di Re Carlo di modificare la sua dieta riflette il suo impegno per la salute personale e per l’ambiente. La dieta del sovrano non è solo un supporto medico, ma anche un esempio di consapevolezza alimentare. La sua attenzione agli ingredienti biologici e stagionali sottolinea un approccio olistico al benessere, che combina il rispetto per il proprio corpo con quello per il pianeta.