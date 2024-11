Fonte: Getty Images Sophie di Edimburgo

Continua il periodo non facile della Casa Reale Inglese in tema di salute. Dopo le due brutte notizie ricevute a inizio anno sia da Re Carlo III, che dalla Principessa del Galles, Kate Middleton, entrambi affetti da un tumore, che hanno sconvolto i sudditi, adesso, anche la Regina Camilla è momentaneamente indisposta per un’infezione al torace che l’ha costretta a cancellare tutti i suoi impegni pubblici.

Sembra che, quindi, toccherà proprio alla moglie dell’erede al trono dover sostituire la prima donna d’Inghilterra nel prossimo Remembrance Day, se lei non riuscirà, prima di allora, a rimettersi dal malore che l’affligge.

Intanto, un’altra donna della Monarchia Inglese, Sophie di Edimburgo ha fatto un passo in avanti, negli ultimi tempi, impegnandosi in prima persona in diversi eventi pubblici della Corona. Così è stato anche di recente a Windsor, dove ha sfoggiato un look perfetto per l’autunno.

Sophie di Edimburgo, il look caldo ed elegante

Sophie di Edimburgo è una delle colonne portanti della Monarchia Inglese. La Duchessa, infatti, era già una delle preferite della compianta Regina Elisabetta II e, adesso, è protagonista di diversi eventi ufficiali della corona britannica, in cui riesce a dimostrare, sempre, il suo gusto in fatto di stile e la sua innata eleganza. Anche di recente, Sophie di Edimburgo ha presenziato a un evento ufficiale della monarchia, che aveva uno scopo benefico.

Fonte: Getty Images

La Duchessa, infatti, ha preso parte, lo scorso 5 novembre 2025, al lancio del Number Day 2025 dell’NSPCC, che ha avuto luogo al LEGOLAND a Windsor e, per l’occasione speciale, ha sfoggiato un vestito aderente in maglia, abbinato a degli stivali alti. Sia il vestito che le calzature erano declinati nelle tinte del panna, donando, così, molta luce alla figura della sovrana, che appariva radiosa.

L’abito della Duchessa aveva il collo alto, una gonna lunga fin sotto alle sue ginocchia e dava l’impressione di essere davvero caldo e adatto per le fredde giornate autunnali inglesi. Il vestito era firmato da Reiss ed era accompagnato da un blazer in un’altra tinta, tipica del periodo pre-invernale. La giacca, firmata da Max Mara, infatti, era beije e la Duchessa la portava aperta sul davanti.

Sophie di Edimburgo, gli accessori glamour

Sophie di Edimburgo ha presenziato a un evento pubblico che ha avuto luogo a Windsor, cimentandosi anche in un lancio con una mazza da golf che, però, non si è concluso per il meglio, visto che la Duchessa si è lanciata la pallina in faccia. In ogni caso la moglie di Edoardo di Edimburgo ha saputo impressionare i presenti, se non per i gesti atletici, per il suo look autunnale, accompagnato dai giusti accessori.

Fonte: Getty Images

L’abito bianco e il blazer beije, infatti, sono stati arricchiti, non solo da un paio di stivali con tacco della stessa tinta dell’abito, ma anche da una borsa dal sicuro fascino. Si trattava di una clutch in pelle di serpente, che, in una tonalità più forte di marrone, ben si adattava all’insieme. La cognata di Carlo III ha indossato anche una collana in oro con pendente a goccia, un anello evidente con tramature nello stesso materiale e degli orecchini a boccola. Sulla sua giacca era appuntata una spilla a forma di papavero rosso.