Carlo, Sophie di Edimburgo è la nuova favorita del Re. E sta facendo carriera

Fonte: Getty Images Camilla e Sophie di Edimburgo

Sophie di Edimburgo è diventata la favorita di Re Carlo e sta assumendo nuovi ruoli all’interno della Monarchia. Una presenza discreta a Corte che non ha mai fatto un passo falso. Per questo anche Elisabetta II la adorava e la considerava il suo braccio destro.

Re Carlo, la sua favorita è Sophie di Edimburgo

Re Carlo sta dando sempre più fiducia alla Duchessa di Edimburgo, Sophie, moglie di suo fratello Edoardo. Classe 1965, è una figura ineccepibile all’interno della Famiglia Reale. Su di lei mai un pettegolezzo, mai un passo falso. È la persona do fiducia che tutti vorrebbero avere al loro fianco. Anche Sua Maestà, Carlo III.

Sophie, insieme a suo marito Edoardo, è spesso presente ai ricevimenti di Buckingham Palace. Ma il Sovrano l’ha voluta esplicitamente con sé e con Camilla al party speciale che si è tenuto in vista della riunione dei capi di Stato del Commonwealth, prevista per fine ottobre.

Sophie di Edimburgo e l’amicizia con Camilla

Carlo, Camilla e Sophie hanno incontrato diverse celebrità provenienti dall’Australia, dal Sudafrica e dagli Paesi del Commonwealth, come Grace Jones che apparsa molto divertita dalle battute del Re.

Fonte: IPA

La Duchessa di Edimburgo indossava per l’occasione un abito floreale, la sua fantasia preferita, molto elegante, mentre la Regina consorte ha optato per un vestito maculato, un po’ esotico e un po’ sopra le righe. Sophie e Carlo sono molto legati e il Re sa che può contare su di lei per rappresentare la Monarchia britannica al meglio, come in questo incontro molto delicato tra i rappresentanti dei Paesi più strettamente legati al Regno Unito. La Duchessa poi piace anche a Camilla che quindi non ostacola la sua ascesa a Corte. E questo è un punto a suo favore.

Fonte: IPA

Sophie di Edimburgo, il nuovo patronato ereditato da Elisabetta II

Se la Regina Elisabetta aveva un occhio di riguardo per lei, Sophie è diventata presto anche la favorita di Carlo. Tra l’altro la sua importanza sta crescendo all’interno della Corte. Infatti, la Duchessa di Edimburgo ha appena ricevuto un nuovo patronato, ereditato da sua suocera. È stata nominata patrona di Girlguiding, la più grande organizzazione giovanile del Regno Unito dedicata interamente alle ragazze.

L’associazione ha annunciato la nuova nomina sulla sua pagina Instagram: “Siamo orgogliosi di annunciare che Sua Altezza Reale la Duchessa di Edimburgo è la nostra nuova patrona. Il patrocinio della Duchessa continuerà la tradizione del sostegno reale, in seguito a Sua Maestà la Regina Elisabetta II che è stata patrona dal 1953”.

Dunque, Sophie è la degna erede di Elisabetta II e ha con lei diversi punti in comune, come sottolinea il messaggio dell’associazione: “Come la Regina Elisabetta II, Sua Altezza Reale la Duchessa di Edimburgo ha un duraturo legame con il Girlguiding, a partire dall’essere una Brownie. La Duchessa è stata un’appassionata sostenitrice del Girlguiding per molti anni da quando ha assunto il ruolo di presidente dalla Principessa Margaret nel 2003. Nomineremo una nuova presidente nel 2025”.

Il primo impegno ufficiale della Duchessa di Edimburgo in questo ruolo, che la defunta Regina ha tenuto dal 1953 al 2022, è previsto per sabato 12 ottobre, durante il quale riceverà lo speciale distintivo del patronato.

Re Carlo ha approvato questo passaggio di consegne. La cognata è quindi l’erede naturale di sua madre, la Regina Elisabetta II.