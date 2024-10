Sophie di Edimburgo ha scelto un look dal sapore estivo per il suo secondo giorno a Malta. La Duchessa ha abbinato un camicia bianca a una gonna in tinta con stampe

Fonte: IPA Sophie di Edimburgo

Sophie di Edimburgo è uno degli esponenti più in vista della casa reale inglese. La Duchessa di Edimburgo, infatti, riveste un ruolo sempre più importante all’interno della monarchia, soprattutto da quando Kate Middleton ha dovuto diminuire la sua presenza in prima linea negli impegni reali, a causa del tumore che l’ha colpito.

La moglie di Edoardo di Edimburgo è, quindi, sempre più in prima linea negli impegni ufficiali della Corona, dimostrando, in ogni occasione, grande classe e gusto nel vestire. Anche in occasione della visita ufficiale a Malta, la cognata di Re Carlo III ha mostrato tutto il suo charme con un outfit dall’allure estiva, che illuminava la sua figura.

Sophie di Edimburgo, il look lucente a Malta

Secondo fonti vicini alla famiglia reale, Sophie di Edimburgo ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli ultimi due sovrani d’Inghilterra. Nuora preferita della compianta Regina Elisabetta II, la moglie del figlio minore Edoardo, sarebbe molto apprezzata anche da Re Carlo III, che le affida, con molta fiducia, sempre più incarichi importanti, a nome della Corona inglese.

Insieme al marito, Sophie di Edimburgo è protagonista di una visita di stato a Malta per celebrare il sessantesimo anniversario dell’indipendenza dell’isola e, per prendere parte a una cerimonia di commemorazione dei caduti della seconda guerra mondiale, la Duchessa ha scelto un look che illuminava la sua bellezza, tutto giocato nei toni del bianco e dell’arancio.

Fonte: IPA

La nuora di Carlo III ha indossato, infatti, una camicetta bianca a maniche lunghe, lasciando i primi bottoni slacciati, abbinata a una gonna a ruota, lunga fino alle caviglie. Quest’ultimo capo d’abbigliamento aveva una base dello stesso colore della parte superiore dell’outift, ma era impreziosito da delle stampe floreali di colore arancio, con foglie verdi, rendendo tutto l’insieme molto fresco e dal sapore estivo.

Per dare un ulteriore punto di colore all’insieme, Sophie di Edimburgo ha portato con sé anche una borsa di media grandezza di colore arancio fluorescente, con manico beige, impreziosito da decori colorati. Un punto di colore, la Duchessa l’ha indossato anche al collo, visto che ha scelto una collana con un ciondolo rosa. Gli orecchini della cognata di Carlo III, invece, erano in oro e a cerchio, i capelli erano completamenti raccolti dietro la sua nuca in modo molto elegante.

Il look di Sophie di Edimburgo era completato da un paio di espadrillas bianche con zeppa e cinturino sulla caviglia.

La visita dei Duchi di Edimburgo a Malta

Sophie ed Edoardo di Edimburgo stanno visitando Malta, il luogo in cui hanno vissuto Elisabetta II e il Principe Filippo, per diverso tempo, subito dopo il loro matrimonio. La coppia reale, l’8 ottobre 2024, ha partecipato a una commemorazione nel porto di Malta, a bordo di una nave della Marina maltese. I Duchi hanno gettato in acqua una corona e un mazzo di fiori per ricordare i sommergibilisti, che persero la vita in quel luogo, durante la Seconda Guerra Mondiale. In seguito il Duca Edoardo ha inaugurato una targa commemorativa, proprio, di quel giorno infausto.

Durante i loro giorni a Malta, i Duchi di Edimburgo parteciperanno a diversi impegni ufficiali, ricordano il passato comune dei due paesi.