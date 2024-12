L'arma segreta di Re Carlo per sostenere la Monarchia in caso di ulteriori problemi: le previsioni per il 2025 della Famiglia Reale

Fonte: IPA Re Carlo

Il 2024 è destinato a passare alla storia come uno degli anni più difficili della Famiglia Reale. Un anno iniziato con l’assenza di Kate Middleton dalla scena pubblica, dall’annuncio dell’operazione, dalla diagnosi di cancro della Principessa del Galles e di Re Carlo. Ma la Monarchia ha sempre un piano in serbo per rimanere in piedi, un’arma segreta non può mai mancare (ed è la stessa “roccia” della defunta Regina Elisabetta). Le previsioni per il 2025 della Royal Family inglese.

L’arma segreta di Re Carlo: Sophie, la Duchessa di Edimburgo

A gennaio del 2025, Sophie, la Duchessa di Edimburgo, compie 60 anni. Ed è lei l’arma segreta di Re Carlo: negli anni, è diventata sempre più importante per la Famiglia Reale inglese (con un unico scandalo, ormai passato). Ha sposato il Principe Edoardo, e come coppia sono sempre stati molto accorti e rispettosi: il sostegno alle cause benefiche, l’atteggiamento caloroso e accogliente in pubblico, una Working Royal instancabile, con impegni e attività importanti.

Katie Nicholl, autrice Reale, non ha dubbi: “Ora più che mai, stiamo vedendo che ingranaggio vitale Sophie è nella macchina Reale. La gente dice che è l’arma segreta all’interno della Monarchia, e penso che sia assolutamente vero, perché è sempre lì nei momenti cruciali per aiutare a stabilizzare la nave”. In effetti, Sophie è sempre stata fondamentale per la Monarchia, tanto che la Regina Elisabetta la considerava la sua “roccia” negli ultimi anni, in particolare dopo la morte del Principe Filippo nel 2021. Prima Contessa di Wessex, oggi Duchessa di Edimburgo: Sophie ha un ruolo importante nella Monarchia, ed è lei che fa parte dei piani – abbastanza incerti, a dire il vero – del 2025 della Monarchia.

I piani per il 2025 della Famiglia Reale: da Kate Middleton a Re Carlo

Che anno sarà il 2025 per la Famiglia Reale inglese? Sarà un anno turbolento, pari al 2024? Sono questi gli interrogativi che giungono dall’Inghilterra: gli esperti non hanno dubbi in merito, in realtà. Sarà un anno imprevedibile e chi segue la Monarchia non dovrà fare altro che… aspettare. “Mi piacerebbe pensare che vedremo più spesso il Re e la Principessa del Galles seguire un percorso di salute positivo, intraprendendo più tournée internazionali, come ci hanno fatto credere fonti di Buckingham Palace. Ma non ci resta che aspettare e vedere”, ha dichiarato Matt Wilkinson al Sun.

Andrew Lownie, biografo Reale, è tuttavia convinto che potremo aspettarci molta più trasparenza da parte della Monarchia, con un’osservazione che sembra più un’accusa. “Una maggiore apertura non solo per quanto riguarda le questioni finanziarie, ma anche altri aspetti della loro vita. Perché c’è una preoccupazione circa la riluttanza della Famiglia Reale. Non sono molto trasparenti su come operano esattamente e credo che per guadagnarsi la fiducia e il rispetto debbano assumersi molte più responsabilità”. L’imprevedibilità è sicuramente la caratteristica comune che mette d’accordo tutti gli esperti, ma anche la speranza di rivedere più spesso la Principessa del Galles e Re Carlo. Un ruolo di spicco lo ha sempre Sophie, Duchessa di Edimburgo: Carlo conta ormai moltissimo su di lei, ed è ormai da tempo la sua preferita. Insieme all’amata figlia acquisita Kate, ovviamente.