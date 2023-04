Incoronazione, gli invitati che c’erano anche a quella della Regina Elisabetta 70 anni fa

Fonte: IPA Carlo e Camilla si muovono solo così: le carrozze dell’Incoronazione

L’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, il prossimo 6 maggio, avrà degli ospiti speciali, che hanno partecipato anche a quella della Regina Elisabetta 70 anni fa. Infatti, solo quattro membri della Famiglia Reale prenderanno parte alla seconda cerimonia di incoronazione della loro vita, poiché ancora in vita oggi. Dal 1953 ad oggi la Royal Family è molto cambiata, e per la maggior parte di loro sarà la prima (e forse unica) volta che assisteranno ad una cerimonia di questo calibro.

Incoronazione di Re Carlo: chi c’era anche a quella della Regina Elisabetta

L’incoronazione di Re Carlo il 6 maggio sarà la prima nella vita di molti inglesi, ma quattro membri della Famiglia Reale avranno questo onore per la seconda volta. Infatti, alcuni Windsor erano presenti già a quella della Regina Elisabetta II, nel 1953 e, a distanza di 70 anni, assisteranno a quella di suo figlio.

Sebbene Buckingham Palace non abbia condiviso l’elenco completo degli invitati per l’Incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, presso l’Abbazia di Westminster, è probabile che anche quattro reali britannici che hanno partecipato all’incoronazione della precedente Sovrana, saranno presenti quel giorno. Se Meghan Markle e Sarah Ferguson resteranno a casa, qualcuno assisterà alla seconda incoronazione della sua vita, un onore davvero unico visto che tra queste due ci sono ben settant’anni di distanza.

Ma chi sono questi fortunati? Tre sono fratelli tra loro. Si tratta di Richard, Duca di Gloucester (78 anni), cugino della Regina Elisabetta e procugino di Re Carlo, che nel 1953 aveva solo 8 anni e che ha ancora il titolo di membro attivo della Famiglia Reale; Alexandra, onorevole Lady Ogilvy (86 anni), anche lei cugina della ex Sovrana, e damigella alle sue nozze con il Principe Filippo; suo fratello maggiore, Edward, Duca di Kent, (87 anni) che era l’unico nella prima incoronazione ad essere già stato insignito del suo titolo attuale; e infine il terzo fratello, Michael di Kent (80 anni) il più noto dei quattro al pubblico, quasi sempre presente agli eventi più importanti di famiglia, insieme a sua moglie Marie-Christine von Reibnitz.

La Famiglia Reale inglese è, dunque, molto più ramificata di quanto le cronache mondane ci raccontino oggi: i quattro Royals, infatti, sono volti di spicco e membri attivi della Corona, anche se, essendo avanti con l’età, li vediamo sempre meno nella vita pubblica. Parteciperanno tutti e quattro confermando il loro record?

70 anni fa l’incoronazione della Regina Elisabetta

Come accaduto per Re Carlo, anche la Regina Elisabetta salì al trono dopo la morte del genitore (nel suo caso Re Giorgio VI), per poi essere incoronata l’anno successivo. Un destino analogo, anche nelle date dunque, tant’è che la cerimonia di incoronazione di suo figlio (6 maggio) si terrà esattamente 70 anni dopo.

Infatti, era il 2 giugno 1953 quando Elisabetta II, la prima Sovrana ad essere incoronata in diretta televisiva, venne consacrata nel ruolo che l’ha resa, oltre che una regnante amata e rispettata, una delle icone della storia moderna e del mondo pop. L’arduo compito di Re Carlo sarà quello di seguire le sue tracce, e gli occhi sono puntati sulla sua cerimonia, che deve essere all’altezza delle aspettative, e portare la Monarchia nel mondo di oggi.