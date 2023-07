Sofie Louise, la Principessa svedese ha dato alla luce il Royal Baby di Malesia

Fonte: 123RF Royal Baby in Malesia, la Principessa Sofie Louise ha dato alla luce il primo figlio

La Principessa Sofie Louise Johansson ha dato alla luce il suo primo figlio. Una nascita importante che suggella il grande amore con il Principe ereditario Tengku Muhammad Faiz Petra, che ha sposato nel 2019. Il lieto evento è stato annunciato soltanto ieri, con un post su Instagram che esprime tutta la felicità della Famiglia Reale del Kelantan, forse una delle meno conosciute ma con una storia particolare, che merita di essere raccontata.

La Principessa Sofie Louise è diventata mamma

L’annuncio ufficiale è stato condiviso soltanto ieri, ma il piccolo Royal Baby di Malesia è nato lo scorso 17 luglio, come la stessa Famiglia Reale del Kelantan ha spiegato. “Rendiamo le nostre lodi e ringraziamenti a Dio perché Sua Altezza la Principessa ereditaria di Kelantan ha dato alla luce il suo primo figlio il 17 luglio 2023 (lunedì) presso l’University Science Malaysia Hospital (HUSM), Kubang Kerian, Kelantan – si legge nel post condiviso su Instagram -. Sua Altezza e il Royal Baby stanno entrambi bene. HRH il principe ereditario e HH la principessa ereditaria ringraziano tutti i dipendenti della HUSM coinvolti e tutti i Kelantanesi che hanno pregato per il loro benessere e per il parto sicuro del loro bambino”.

Una gioia immensa per una Principessa dalla storia particolare, volata dalla Svezia fino all’altra parte del mondo per amore. Il bambino è in ottime condizioni di salute e, in quanto erede maschio, è destinato a diventare non solo il successore del padre, il Principe ereditario Tengku Muhammad Faiz Petra, ma potenzialmente anche il futuro Sovrano della Malesia.

La Principessa svedese aveva mostrato soltanto qualche settimana fa un momento molto importante condiviso col marito. Come lei stessa ha spiegato, infatti, hanno frequentato insieme un corso pre-parto per prepararsi al meglio nelle nuove vesti di genitori: “Mio marito ed io abbiamo seguito un corso di rianimazione cardiopolmonare e cura dei neonati. Può aiutare a salvare una vita durante un arresto cardiaco, quando il cuore smette di battere o batte troppo male perché il sangue possa circolare al cervello e ad altri organi vitali”, aveva scritto su Instagram.

Sofie Louise, la Principessa svedese che ha cambiato vita per amore

La storia di Sofie Louise Johansson sembra uscita da una fiaba moderna. Nata nel 1986 a Linköping in Svezia, da ragazza si è trasferita nel Regno Unito per un periodo di studio, durante il quale ha iniziato a lavorare come ragazza alla pari. Una di quelle esperienze che chiunque può decidere di fare. Quel che non avrebbe mai potuto immaginare è che a Londra avrebbe trovato l’amore della sua vita.

Anche il Principe Muhammad si trovava nella Capitale britannica per motivi di studio e dal loro primo incontro è scoccata una scintilla che non si è mai più spenta. Si sono conosciuti e piaciuti subito, poi si sono fidanzati ufficialmente finché nel 2019 sono convolati a nozze al Grand Hall Palace di Kota Bharu, il Palazzo dei Sultani del Kelantan.

Ha trovato l’amore, ma anche un titolo Reale importante. Il Principe Muhammad è, infatti, fratello dell’attuale Sultano del Kelantan che non ha figli, perciò è anche il primo erede in linea di successione. Diventare il prossimo Sultano del Kelantan aggiunge un’altra possibilità per la Royal Family: il bambino di Sofie Louise potrebbe salire sul Trono della Malesia e la Principessa svedese, a sua volta, potrebbe essere la prima donna occidentale a diventare Regina.