Kate Middleton, perché non accompagna William ai funerali del Papa

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton resta a casa coi tre figli, Geroge, Charlotte e Louis, mentre William andrà per Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco.

Kate Middleton, perché non partecipa ai funerali di Papa Francesco

Kate Middleton dunque resterà a casa e non accompagna William alle esequie di Papa Francesco a San Pietro. La scelta di restare in Gran Bretagna non è stata dettata da motivi di organizzazione familiare. I Principi del Galles possono contare su tate e assistenti altamente preparati. La sua assenza non dipende nemmeno da impegni precedenti, semplicemente Kate non è indispensabile in questa occasione.

Lady Middleton infatti non è soggetta ad alcun obbligo istituzionale che le imponga di presenziare ai funerali di Papa Francesco, contrariamente a suo marito William.

Re Carlo ha voluto infatti farsi rappresentare dal figlio maggiore ed erede al trono, in quanto William sarà il futuro capo della Chiesa anglicana, quando gli succederà. Dunque, la partecipazione del Principe del Galles alle esequie del Santo Padre prepara in un certo senso il terreno per quando assumerà quel delicatissimo incarico religioso.

Anche la Regina Elisabetta si fece rappresentare da Carlo, allora Principe del Galles, nel 2005 ai funerali di Papa Giovanni Paolo II.

In più, Kate non ha nemmeno alcun obbligo morale, poiché non è una principessa cattolica. Perciò, la sua assenza alla cerimonia funebre è più che giustificata e nessuno la criticherà per questo.

Kate Middleton, William solo ai funerali come Mary di Danimarca

Kate Middleton non è l’unica tra le teste coronate a non essere presente ai funerali di Papa Francesco. Infatti, anche Mary di Danimarca non sarà accompagna da suo marito Federico, sebbene lei sia solo la Regina consorte.

In questo caso, il Sovrano danese è impossibilitato a recarsi in Vaticano per l’estremo saluto al Pontefice, perché si trova attualmente impegnato in un viaggio di Stato di tre giorni in Giappone. Per questo motivo Mary è costretta a presenziare da sola e a fare le veci del marito. Invece Letizia e Felipe di Spagna saranno entrambi presenti, così come Charlene e Alberto di Monaco.

William, il dress code per il funerale del Papa

Anche se solitamente si presta più attenzione agli abiti femminili, anche Principi e Re devono attenersi a un preciso dress code per il funerale del Pontefice.

Si richiede che gli uomini indossino un abito da giorno nero, con camicia bianca e cravatta nera. Sono tollerati altri colori scuri come il blu o il grigio, ma il nero resta il colore preferenziale e tali devono essere tutti gli accessori di cui è composto il look, dal soprabito alle scarpe. Qualsiasi elemento sfarzoso è vietato, al massimo si può appuntare sul bavero un’onorificenza vaticana.

Se Kate presenziasse ai funerali, dovrebbe indossare un abito nero con gonna sotto il ginocchio. Al posto del cappello sarebbe preferibile una mantiglia di pizzo nero. Avrebbe dovuto optare per una borsa piccola, scarpe chiuse e guanti, se portati, neri. L’unico gioiello che le sarebbe concesso è una collana di perle.