Mary di Danimarca da sola ai funerali di Papa Francesco: il marito Federico non ci sarà

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Sono già iniziati i preparativi per i funerali di Papa Francesco. Sabato 26 aprile, Piazza San Pietro a Roma ospiterà il solenne saluto al Sommo Pontefice, alla presenza dei leader mondiali, tra cui Re Felipe e la Regina Letizia, Filippo e Matilde del Belgio, il Principe William d’Inghilterra, Alberto e Charlene di Monaco. Confermata anche la presenza di Mary di Danimarca, che parteciperà alla messa funebre da sola, senza il marito, Re Federico.

Mary di Danimarca da sola ai funerali di Papa Francesco, perché il marito è assente

La Casa Reale danese ha annunciato che la Regina Mary “si unirà ai rappresentanti di tutto il mondo per commemorare Sua Santità Papa Francesco durante una solenne messa funebre in Piazza San Pietro, nello Stato della Città del Vaticano, sabato alle ore 10:00”. L’istituzione ha anche ricordato che la 53enne è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre durante la visita ufficiale dei Reali in Italia nel 2018.

Re Federico non sarà presente ai funerali di Bergoglio perché da mercoledì è in visita di servizio in Giappone, dove rimarrà fino a venerdì. A causa del fuso orario è praticamente impossibile essere presente sabato mattina a Roma. Lo scopo di questo viaggio in Asia è quello di promuovere la diplomazia economica danese e sostenere le imprese in vari settori.

Re Federico farà una serie di visite a Tokyo incentrate sulla produzione alimentare sostenibile, sulla gastronomia, sull’energia verde e sulle scienze della vita. Ciò dà nuovo impulso alla pluriennale e stretta collaborazione tra le due nazioni, soprattutto nell’ambito della cultura gastronomica.

Inoltre, il monarca scandinavo parteciperà anche al Denmark Day all’Expo di Osaka, assisterà alla commemorazione dell’80° anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki e festeggerà con una cena al Palazzo Imperiale offerta dall’imperatore Naruhito.

Dopo aver appreso la notizia della morte di Papa Francesco, Re Federico ha inviato un telegramma in cui lui e Mary di Danimarca hanno espresso “profondo dolore”. E poi: “Conserviamo cari ricordi del nostro incontro con Sua Santità nel 2018 in Vaticano. Lo ricorderemo come un Papa impegnato a promuovere la pace, la giustizia e sempre in difesa delle persone che vivono in situazioni vulnerabili”.

Tutti i reali che prenderanno parte ai funerali di Papa Francesco

Nelle ultime ore, diverse famiglie reali europee hanno confermato chi parteciperà ai funerali di Papa Francesco. Oltre a Re Felipe e alla Regina Letizia, è prevista la presenza, tra gli altri, del Re e della Regina del Belgio, dei Principi di Monaco, del Principe Alois del Liechtenstein e di sua moglie, Henri e Maria Teresa di Lussemburgo.

Grandi assenti dal Regno Unito Re Carlo e la Regina Camilla, che solo qualche settimana prima della morte di Papa Francesco avevano avuto modo di incontrare Bergoglio, con il quale hanno sempre avuto un legame speciale. Come da tradizione, sarà il Principe del Galles – ovvero William – a rappresentare la corona britannica. L’erede al trono non sarà accompagnato dalla moglie Kate Middleton.

Non ci saranno neppure i reali d’Olanda: un’assenza che pesa doppio visto che Maxima è nata e cresciuta in Argentina, la terra di Papa Francesco. Un’assenza resa necessaria da una coincidenza del destino che vuole che sabato 26 sia anche il giorno solenne del compleanno del Re in Olanda. Festività nazionale celebrata ogni anno a Doetinchem con il discorso del sovrano e manifestazioni pubbliche.