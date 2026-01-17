Trend 2016, da Bianca Balti a Aurora Ramazzotti: anche i vip hanno nostalgia

L’hashtag “2016” è il più virale sui social in questo inizio 2026, e anche i vip hanno nostalgia del decennio passato

IPA Bianca Balti e Aurora Ramazzotti

Benvenuti nel nuovo anno: è il 2016. Sì, perché, per lo meno sui social, il Capodanno ha significato un salto indietro di un decennio intero. #2016 è l’hashtag più virale delle ultime settimane. Da Instagram a TikTok, è un’invasione di vecchi post, di post risalenti a un’altra epoca. A un tempo di cui tutti, inspiegabilmente, iniziano a provare nostalgia. Kylie Jenner, Eva Longoria e le nostrane Bianca Balti e Aurora Ramazzotti: perché tutti, vip compresi, sognano il 2016?

Perché si ha nostalgia del 2016

Nel 2016 ci fu la Brexit, Donald Trump divenne per la prima volta Presidente degli Stati Uniti d’America e morì David Bowie. Nel 2016 i social c’erano già, ma non erano ancora diventati uno strumento di business. Si postava tutti in modo amatoriale, anche i più famosi. Era, o per lo meno è quel che affermano oggi i nostalgici, un web più spensierato e privo di aspettative. Così, gli utenti di tutto il mondo si divertono a condividere foto sfocate e iperfiltrate che mostrano cosa facessero e come apparissero un decennio fa.

Ma perché proprio il 2016? L’anno in sé conta poco. Sociologi ed esperti – arrivati su stampa e internet a commentare il trend – concordano nell’attribuire la tendenza a una più generale nostalgia di un tempo in cui l’algoritmo non era ancora così pervasivo, le falsificazioni dell’IA un sogno fantascientifico e gli adv una mera casualità. Un tempo in cui il web si viveva in modo spensierato: non c’era bisogno di essere perfetti, di performare e (per chi può) fatturare. È quella leggerezza a mancare. Ed è proprio per questo che sono i millennial e la gen Z gli utilizzatori più attivi di #2016, coloro che nel 2016 erano irresponsabili adolescenti o, al massimo, avventurosi 25enni.

I vip che partecipano al trend social

Oltre oceano, ha ricordato i propri esordi sul web, prima che Instagram si trasformasse per lei in una gallina dalle uova d’oro, l’imprenditrice influencer Kylie Jenner. Lo stesso hanno fatto Selena Gomez e la popstar Billie Eilish. Tra le vip nostrane, a ricordare il suo 2016 è stata Bianca Balti. La top model ha pubblicato su Instagram un carosello che ripercorre gli eventi cloud di quell’anno: il primo compleanno della figlia Mia, l’ultimo abbraccio alla mamma, i lavori più importanti.

Aurora Ramazzotti nel 2016 aveva appena compiuto vent’anni, esordiva alla conduzione di X Factor Daily e, sui social, si mostrava in versione diva, truccatissima e nascosta dai filtri. Un bel cambiamento rispetto all’odierna schiettezza, che la figlia d’arte ha celebrato in una storia su Instagram. Un decennio fa, inizia a farsi strada sulla scia della sorella maggiore anche Valentina Ferragni, che nel nostalgico carosello mostra i primi outfit da futura influencer.

Nella moda è tendenza Y2K

Su TikTok, #2016 conta quasi 2 milioni di video e ricerche cresciute del 425% nelle prime due settimane dell’anno. C’entra anche la moda. La tendenza Y2K è ormai consolidata: dal 2016, o giù di lì, si ripesca la vita bassa, gli occhiali da sole a specchio, i crop top e le tinte fluo. Di questo passo, la nostalgia dei tempi che furono potrebbe persino sancire il ritorno dei tanto vituperati skinny jeans.

