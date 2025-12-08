Moodboard di matrimonio, cos’è e come farne una

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Moodboard di matrimonio

Il mondo digitale offre molte soluzioni alle giovani coppie per aiutarle a pianificare il proprio matrimonio. Tra gli strumenti più amati dai futuri sposi, in particolare, ci sono le moodboard, delle ispirazioni visive pensate per individuare l’estetica e l’atmosfera di una cerimonia di nozze.

Che scegliate una board digitale oppure un approccio “vecchia scuola” con cartellone, forbici e colla, poco importa: assemblare un collage di immagini che possano racchiudere la vostra idea del ricevimento nuziale renderà la vita più semplice ai fornitori di nozze. E, soprattutto, vi eviterà un allestimento troppo distante da quello immaginato.

Che cos’è una moodboard e che differenza c’è con la vision board

Una vision board per un matrimonio è una raccolta collage di foto legate alle nozze che mostrano elementi, dettagli e tocchi estetici che vorreste replicare nel vostro evento. Una moodboard, invece, può combinare immagini ispirazionali non necessariamente legate ai matrimoni, ma che trasmettono l’atmosfera o lo stile che volete catturare per il vostro giorno.

I termini vision board e moodboard vengono spesso usati in modo intercambiabile, soprattutto quando si parla di bacheche fotografiche matrimoniali, quindi potete anche combinare le due cose. Per esempio, potete includere immagini di dettagli concreti delle nozze insieme a citazioni, close-up di texture, dettagli architettonici e così via.

Perché realizzare una moodboard di matrimonio

Comunque vogliate chiamarle, le board d’ispirazione nuziale sono ottimi strumenti per pianificare una cerimonia di nozze: restituiscono infatti una visione d’insieme dei dettagli da voi scelti, permettendovi di capire se possano funzionare bene insieme o no, e allo stesso tempo di individuare un eventuale filo conduttore. Inoltre, potrete raccogliere esempi visivi di tutte le vostre idee in un unico posto e poi selezionare ciò che vi colpisce maggiormente.

Le inspo board sono anche utilissime per comunicare le vostre idee ai professionisti del settore: fioristi e wedding planner vi chiederanno spesso esempi di ciò che vi piace. A differenza delle descrizioni verbali, le immagini non possono creare ambiguità e fraintendimenti, e daranno loro un’idea precisa di ciò che volete. Una volta stabilito un punto di partenza chiaro con i vostri fornitori, potrete dedicarvi al resto della checklist dei preparativi.

Dove creare una moodboard digitale

Se siete amanti dell’arte, potreste anche pensare di realizzare la vostra moodboard in versione cartacea, utilizzando cartellone, colla e immagini. Tuttavia, ricorrere ad uno strumento digitale potrebbe rivelarsi più facile ed efficace. Sul web esistono diverse piattaforme che potrebbero rivelarsi degli ottimi supporti per aiutarvi nella realizzazione: tra le più popolari, c’è sicuramente Pinterest, che offre moltissime immagini ispirazionali. Anche programmi di grafica come Canva o Adobe Express sono intuitivi e semplici da usare.

Come creare una moodboard di matrimonio

Se avete deciso di realizzare una moodboard nuziale per offrire ai professionisti che vi supportano un’ispirazione estetica, ci sono diversi passaggi da considerare.

Scegliete il tipo di tela

Il primo passo nel creare una moodboard di nozze è decidere se preferite un supporto fisico o digitale. Se amate i lavoretti manuali, potreste puntare su una bacheca in sughero con delle punesse per comporre tutte le idee e spostarle con facilità. Una board fisica torna utile anche per aggiungere materiali reali, come ritagli di tessuto, pagine strappate dalle riviste o campioni di carta. Quando arriverà il momento di incontrare i fornitori, potrete portare la board con voi o semplicemente scattare qualche foto.

Una board digitale, invece, può risultare più immediata e semplice da condividere: potrete infatti salvare all’istante qualsiasi idea troviate online, utile per tenerne traccia con fornitori e professionisti nuziali coinvolti nell’allestimento.

Raccogliete le ispirazioni

A questo punto, potete iniziare a salvare tutte le immagini che, in qualche modo, rappresentino la vostra estetica di matrimonio e che parlino della vostra storia. Non preoccupatevi, in questa fase, di trovare un punto logico. Potrebbe venirvi voglia di completare tutto in poche ore, ma sarebbe meglio raccogliere le idee lentamente, da fonti diverse, nell’arco di qualche settimana. Questo aiuterà a capire cosa vi piace davvero, non limitando la selezione solo a ciò che è immediatamente disponibile o in cima al vostro algoritmo.

Le fonti d’ispirazione possono essere moltissime e variegate: dai blog di viaggio alle riviste di moda, dalle esposizioni museali alla vetrina di un negozio di design. Non fossilizzatevi sulle tendenze e ricordate che l’ispirazione può arrivare da qualunque settore: non deve ancora avere tutto un senso, e ci sarà tempo per curare l’insieme alla fine.

Cercate un filo conduttore

Dopo aver aggiunto qualche decina di idee, prendetevi un po’ di tempo per osservare la board nel suo insieme e cercate eventuali elementi ricorrenti. C’è un colore che compare spesso? Un tipo di fiore o un dettaglio decorativo che avete salvato più volte? Osservate i pattern, le somiglianze e l’impatto generale delle immagini, poi fate un elenco degli elementi più frequenti per individuare qualche parola chiave che descriva il vostro stile. Il risultato potrebbe essere molto sorprendente.

Modificate e organizzate le idee

Per rendere la vostra board davvero intenzionale e ben curata, provate ad eliminare le immagini che vi sembrano meno coerenti nell’insieme generale: se c’è troppo di tutto, la board rischia di confondere sia voi che i fornitori invece di aiutarvi a definire un’estetica coerente.

Iniziate rimuovendo i doppioni, come modelli di abiti troppo simili o mise en place quasi identiche. Cercate di mantenere solo ciò che amate davvero nella sua versione migliore: l’obiettivo è infatti capire lo stile e l’atmosfera generale che avete immaginato per il vostro evento. Cercate quindi di lasciare un’immagine che offra un’idea almeno dei dettagli più importanti, includendo abito, decorazioni e palette cromatica in primis. Il resto, verrà da sé.

Condividete la board

A questo punto, il grosso del lavoro è fatto. Potete quindi condividere le vostre idee con i fornitori, soprattutto quelli coinvolti negli aspetti visivi del matrimonio, come il wedding planner, il fiorista e il fotografo. Potete ancora aggiungere o togliere qualche dettaglio, ma cercate di evitare cambiamenti radicali una volta condivisa la board con tutto il team. E se avete dei dubbi, non esitate a chiedere il loro parere: la loro esperienza potrebbe rivelarsi molto preziosa.