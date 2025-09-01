Invitare al proprio matrimonio gli ex, come comportarsi

Invitare o meno l'ex al proprio matrimonio è una decisione tutt'altro che semplice, ma in molti casi non sarebbe sbagliato

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Si dovrebbe invitare l'ex al proprio matrimonio?

Redigere la lista di invitati per un matrimonio è uno dei compiti più difficili con cui i futuri sposi sono chiamati a confrontarsi. Il numero delle persone che prenderanno parte alle nozze avrà infatti un grande impatto sulla scelta della location, sul budget e su molti altri dettagli della cerimonia. Per questo motivo, è importante definirla nel minor tempo possibile, così da agevolare la pianificazione del sì.

Amici stretti e familiari sono chiaramente le prime persone della lista, ma potrebbe non essere così semplice prendere una posizione quando si tratta di invitare qualcuno a cui si è stati legati in passato, come gli ex. Invitarli è una buona idea oppure sarebbe meglio evitare situazioni imbarazzanti? Non esiste una risposta univoca a questo spinoso quesito, e lo scenario può cambiare in base a diversi fattori.

Invitare l’ex al matrimonio: sì o no?

Molti futuri sposi, quando sono chiamati a compilare la lista degli invitati, si trovano a fare i conti con un vero e proprio dilemma: “Dovrei invitare il mio ex oppure no?”. Purtroppo non c’è una risposta universale a questa domanda, e il da farsi dipende dalle situazioni.

Ci sono molti fattori da considerare quando si pensa di includere un ex nella celebrazione del matrimonio: in primis, a quando risale la relazione, e in secondo luogo se l’altra persona sia in qualche modo ancora ferita per quanto accaduto. Se la rottura è stata recente e l’altro/a nutre ancora dei sentimenti, potrebbe essere meglio evitare per il bene di entrambi.

Tuttavia, se la relazione risale a molti anni fa, entrambe la parti in causa hanno voltato pagina e i rapporti sono rimasti amichevoli, allora potrebbe essere anche piacevole condividere un momento così importante. Infine, non va assolutamente ignorato l’effetto che questa decisione potrebbe avere sul vostro futuro coniuge: potrebbe creare imbarazzo? Evitate. Non proverebbe alcun fastidio? Allora includetelo tra gli invitati.

Quando invitare il proprio ex al matrimonio

Anche se in molti casi potrebbe non sembrare una buona idea invitare l’ex al proprio matrimonio, in alcune situazioni potrebbe invece rivelarsi una scelta appropriata. Se avete avuto una relazione molto tempo fa e le vostre famiglie sono rimaste in buoni rapporti, potrebbe a contrario risultare imbarazzante non includerlo/a.

Se entrambi avete voltato pagina e siete rimasti amici, l’invito potrebbe essere quasi obbligatorio: una relazione di questo tipo, infatti, non dovrebbe provocare disagio né al vostro futuro coniuge né all’attuale partner dell’ex. Un’altra situazione in cui invitare il proprio ex potrebbe andare bene? Se restate entrambi all’interno di un gruppo di amici che saranno invitati al matrimonio: facendo parte della stessa comitiva, infatti, si presume che abbiate continuato a frequentarvi regolarmente, e prender parte ai vostri fiori d’arancio non sarebbe nulla di sorprendente.

Infine, se il vostro rapporto sentimentale risale ai tempi della scuola media o superiore e non si è trattato davvero di una relazione seria, spedire un invito è perfettamente accettabile. In tutte le situazioni citate, ad ogni modo, è sempre necessario confrontarsi con il partner a riguardo: comunicate come vi sentite in merito all’inclusione o meno di questa persona e discutete onestamente su cosa vi sembra più appropriato.

Quando non invitare il proprio ex al matrimonio

Il matrimonio dovrebbe concentrarsi sul futuro e non sul passato: questo momento così speciale va quindi celebrato con le persone che lo meritano, e non sarebbe giusto rovinare la festa se incontrare il vostro ex potrebbe destare in voi preoccupazione o ansia. Anche quando una relazione finisce in buoni rapporti, infatti, la storia spesso esiste e ha il potenziale di oscurare il vero motivo della celebrazione: il vostro matrimonio con l’amore della vostra vita.

Se invitare il vostro ex al matrimonio metterebbe il vostro partner a disagio, allora non dovrebbe essere inserito nella lista dei partecipanti: la priorità assoluta per entrambi è quella di evitare situazioni imbarazzanti. Anche nel caso in cui una delle due parti sia ancora turbata per la rottura o se la relazione è relativamente recente, depennate l’ex dalla guestlist.

E se il partner vuole invitare il proprio ex?

Parlando di ex e di matrimoni, ad ogni modo, potreste trovarvi anche davanti ad un altro scenario: quello in cui è il vostro futuro coniuge a voler invitare una vecchia fiamma al ricevimento. In questo caso, è importante che esprimiate il vostro punto di vista, spiegando perché un’eventuale presenza vi metterebbe a disagio: parlate apertamente della questione, e se c’è anche solo un minimo di incertezza, allora evitate. È probabile che, se sarete sinceri e aperti, il vostro partner comprenda completamente la situazione, e non si opponga alla vostra richiesta.

Se è la famiglia della vostra dolce metà a spingere per invitare l’ex, chiedete al vostro futuro coniuge di fare da mediatore: in fondo si tratta dei vostri fiori d’arancio, ed è fondamentale che vi sentiate al 100% a vostro agio. Anche se ciò dovesse provocare un leggero malcontento alla famiglia del partner.

Se proprio non fosse possibile evitare l’invito, cercate un compromesso: nell’allestimento della sala del banchetto, ad esempio, posizionate la persona in questione lontana dal tavolo degli sposi.

Se l’ex vi invita al suo matrimonio

Infine, se dovesse essere il vostro ex ad invitarvi al suo matrimonio, prendetevi qualche momento per valutare tutti i fattori: quanto siete vicini? Quanto vi sentite a vostro agio con il fatto di non stare più insieme? Qual è il vostro rapporto con i suoi amici e/o familiari? Se pensate che vi sentireste fuori contesto, dovreste valutare di rifiutare l’invito. I rapporti tra ex possono essere infatti di diversa natura, e anche in questo caso non esiste una decisione universale che possa rivelarsi giusta in tutti i casi.

Nel caso in cui siate riusciti a mantenere un’amicizia, non esiste una regola rigida che vieti di partecipare: se entrambi avete voltato pagina e siete sinceramente felici per questa persona, celebrate questo momento speciale insieme a loro. Cecate in ogni caso di mantenere una condotta esemplare anche per rispetto del nuovo partner: evitate riferimenti alla vostra relazione passata o di palesare a tutti i presenti che siete ex.