Le frasi più classiche per fare i migliori auguri di matrimonio

Il giorno del matrimonio è arrivato e tu vuoi essere pronto per augurare alla coppia che si avvicina a questo importante sacramento il meglio che la vita posso offrire. Oltre a pensieri divertenti, citazioni e opere più originali per fare gli auguri di matrimonio, per i più fedeli e devoti è meraviglioso ricevere – e anche fare – un bel biglietto che riporti un passo della Bibbia o le frasi dei santi, dedicate all’unione sacra del matrimonio e all’amore.

Frasi di auguri religiose per il matrimonio

Da Sant’Agostino a San Francesco, da Padre Pio a San Giovanni: l’amore è un sentimento meraviglioso, di cui la Chiesa parla da sempre. E con essa anche santi, pontefici e profeti ci hanno lasciato svariate frasi profonde sul matrimonio, che puoi usare per scrivere un gioioso e profondo augurio di matrimonio classico, per due persone che si stanno avvicinando a questo sacramento, unite nella fede:

La gioia è la più bella creatura uscita dalle mani di Dio dopo l’amore. (San Giovanni Bosco)

È nel dare che riceviamo. (San Francesco)

Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere. (Padre Pio)

L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve. (Padre Pio)

Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola. Così essi non sono più due ma un unico essere. Perciò l’uomo non separi ciò che Dio ha unito (da Matteo 19:5,6)

È nel perdonare, che siamo perdonati. (San Francesco)

I pensieri di Sant’Agostino sull’amore:

Come l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima.

La misura dell’amore è amare senza misura.

L’amore uccide ciò che siamo stati perché si possa essere ciò che non eravamo.

L’amore non si vede in un luogo e non si cerca con gli occhi del corpo.

Non si odono le sue parole e quando viene a te non si odono i suoi passi.

Le citazioni sull’amore di Papa Giovanni Paolo II:

L’amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano.

L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi.

L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare.

Amare non è soltanto un sentimento; è un atto di volontà che consiste nel preferire in maniera costante, al proprio, il bene altrui.

Lasciate che Cristo dimori nel vostro cuore! Affidategli la vostra prova! Vi aiuterà a sostenerla.

Biglietti di auguri matrimonio semplici

Oltre ai pensieri religiosi e alle citazioni dei Santi e della Bibbia, ci sono molti altri modi per fare degli auguri più classici – e comunque speciali – a una coppia che si sposa. Se vuoi scrivere un bel biglietto di auguri che rimanga impresso nella mente degli sposi per sempre, fatti guidare dal tuo cuore o prendi spunto da una delle frasi che abbiamo selezionato per te:

Il problema del matrimonio è che finisce ogni notte dopo aver fatto l’amore, e deve essere ricostruito ogni mattina prima di colazione. (Gabriel Garcia Marquez)

In un buon matrimonio ciascuno dei due nomina l’altro custode della sua solitudine. (Rainer Maria Rilke)

Che la felicità di questi giorni vi accompagni sempre. Auguri di felice matrimonio.

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Amore: Una pazzia temporanea curabile con il matrimonio. (Ambrose Bierce)

Auguri di matrimonio per una giornata speciale, congratulazioni agli sposi.

Un matrimonio perfetto è quello in cui “mi dispiace” viene detto abbastanza spesso. (Mignon McLaughlin)

Auguri per un matrimonio che porti gioia nei vostri cuori.

Felicitazioni per il grande passo che avete deciso di compiere. Tanti auguri di felice matrimonio.

Poesie famose per gli auguri di matrimonio

Che bello fare gli auguri di matrimonio classici, con una romantica poesia tra le più note, che parla d’amore. Vuoi augurare il meglio a una coppia di giovani amici che si sposa? Fallo allora con una poesia, ascolta il tuo cuore e lasciati cullare dalle parole che leggerai di seguito, per un pensiero profondo e commovente:

Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.

Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.

Riditela della notte,

del giorno, delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.

(Neruda – Il tuo sorriso)

ma a due a due. Conoscendoci

a due a due noi ci conosceremo

tutti, noi ci ameremo tutti e i nostri figli

rideranno della leggenda nera dove

piange un solitario.

(Paul Éluard – A due a due)

o freccia di garofani che propagano il fuoco,

t’amo come si amano certe cose oscure,

segretamente, tra l’ombra e l’anima.

Ti amo come pianta che non fiorisce e reca

dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori,

e grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo

il denso aroma che sale dalla terra.

Ti amo senza sapere come, né quando, né da dove,

ti amo direttamente senza problemi né orgoglio,

ti amo così perché non so amare altrimenti

che in questo modo in cui non sono e non sei,

tanto vicino che la tua mano sul mio petto è mia,

tanto vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio

sonno. (Non ti amo come fossi rosa di sale – Neruda)

e vado per le strade senza nutrirmi, silenzioso,

non mi sostiene il pane, l’alba mi sconvolge,

cerco il suono liquido dei tuoi piedi nel giorno.

Sono affamato del tuo riso che scorre,

delle tue mani color di furioso granaio,

ho fame della pallida pietra delle tue unghie,

voglio mangiare la tua pelle come mandorla intatta.

Voglio mangiare il fulmine bruciato nella tua bellezza,

il naso sovrano dell’aitante volto,

voglio mangiare l’ombra fugace delle tue ciglia

e affamato vado e vengo annusando il crepuscolo,

cercandoti, cercando il tuo cuore caldo

come un puma nella solitudine di Quitratúe.

(Ho fame della tua bocca – Neruda)

ma come il sole

che tocca la dolce fronte della luna.

Non venirmi a molestare anche tu

con quelle sciocche ricerche

sulle tracce del divino.

Dio arriverà all’alba

se io sarò tra le tue braccia.

(Accarezzami – Alda Merini)

e dall’amarti a non amarti giungo

e dall’attenderti quando non t’attendo

passa dal freddo al fuoco il mio cuore.

Ti amo solo perché io ti amo,

senza fine t’odio, e odiandoti ti prego,

e la misura del mio amor viandante

è non vederti e amarti come un cieco.

Forse consumerà la luce di Gennaio,

il raggio crudo, il mio cuore intero,

rubandomi la chiave della calma.

In questa storia solo io muoio

e morirò d’amore perché t’amo,

perché t’amo, amore, a ferro e fuoco.

(Non t’amo se non perché t’amo – Neruda)

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

(Tre fiammiferi – Jacques Prévert)

pianto, gioia, sorriso.

L’amore è felicità,

tristezza e tormento.

Non si ama con il cuore,

si ama con l’anima

che si impregna di storia.

Non si ama se non si soffre

e non si ama

se non si ha paura di perdere.

Ma quando ami vivi,

forse male, forse bene, ma vivi.

Allora muori

quando smetti di amare,

scompari quando non sei più amato.

Se l’amore ti ferisce,

cura le tue cicatrici

e credici, sei vivo…

Perché vivi per chi ami

e per chi ti ama.

(L’amore – Alda Merini)

e potremo essere diversi,

se il sole illuminerà entrambi

senza che le nostre ombre si sovrappongano,

se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo

e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo

e non il ricordo di come eravamo,

se sapremo darci l’un l’altro

senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo

se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia…

Allora sarà amore

e non sarà stato vano aspettarsi tanto.

(Se saprai starmi vicino – Neruda)

Le più belle frasi sulla coppia per il matrimonio

L’amore è un sentimento eccezionale, che unisce due persone con un legame indissolubile. Ma è altrettanto difficile, ci pone davanti a scelte e sacrifici continui, che solo la forza dell’amore stesso riesce a superare. Molte coppie che si amano sognano di coronare il loro legame profondo con il sacramento del matrimonio. E se due amici si sposano, il miglior modo di fare gli auguri per le nozze potrebbe essere regalare dei dolci pensieri sulla coppia. Ci sono anche frasi romantiche da dedicare alla propria metà. Leggi quello che abbiamo scelto:

È facile stare insieme quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino. (Maurizio De Giovanni)

Per andare d’accordo con una donna il segreto è uno solo: riconoscere di avere sempre torto. (Achille Campanile)

I litigi degli amanti rinnovano l’amore. (Terenzio)

Amare non è vivere felici e contenti, ma affrontare le sfide insieme.

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida il tempo e l’Universo. È sufficiente a se stessa, realizza l’assoluto. (Simone de Beauvoir)

Una vera coppia può perdere la passione, ma non la voglia di ridere insieme.

Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme. (Johann Wolfgang von Goethe)

Non ci comprenderemo mai del tutto, ma potremo assai più che comprenderci. (Novalis)

Tra due individui, l’armonia non è mai scontata, deve essere continuamente conquistata. (Simone De Beauvoir)

Non credo alle coppie che stanno bene, vanno d’accordo. Credo a quelle coppie che ogni tanto maledicono il giorno in cui si sono incontrati, a quelle coppie che ogni tanto dicono di odiarsi e magari si odiano davvero a volte, a quelle coppie che hanno sempre paura di perdersi, credo a quelle coppie che quando fanno pace si sentono più unite di prima. (Fabio Volo)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

Sembravamo fatti per essere incastrati, come se nulla, prima di noi, avesse mai davvero combaciato. (Leah Stewart)

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando poco, forse nemmeno una parola. (Walt Whitman)

L’Amore non è una passione. L’Amore non è una emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza. (Osho)

Bisogna scegliere per moglie solo una donna che, se fosse un uomo, si sceglierebbe per amico. (Joseph Joubert)

Nulla è più bello che l’unione di due persone dove l’amore è maturato attraverso gli anni, dalla piccola ghianda di passione fino all’albero dalle grandi radici. (Victoria Sackville-West)

Canzoni d’amore: le più romantiche per il matrimonio

Da Antonello Venditti a Lucio Battisti, da Pino Daniele a Zucchero: sono tanti i cantautori italiani che negli anni hanno raccontato l’amore con pura poesia, musicata in canzoni eterne, che ascoltiamo da tempo e che ormai fanno parte della nostra cultura. Le citazioni di alcune di queste canzoni possono essere usate per rendere i vostri auguri di matrimonio speciali, con un classico all’italiana.